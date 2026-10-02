Sindicatos de la educación concertada convocan huelga para el 6 de octubre, la segunda en lo que va de curso

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de la educación concertada en Galicia han convocado una jornada de huelga para el próximo día 6 de octubre, la segunda en lo que va de curso. Además, CC.OO, FSIE, UGT, FeUSO, SNEP y CIG han anunciado que ese mismo día, a partir de las 11.30 horas, una manifestación recorrerá las calles de Santiago de Compostela.

Esta nueva convocatoria llega después de la jornada de huelga celebrada el 9 de septiembre, primer día de la vuelta a las aulas, cuyo seguimiento fue cifrado en más de un 60% por parte de los sindicatos.

"Si no quieren escucharnos en una mesa, tendrán que escucharnos en las calles", han advertido los sindicatos, a la vez que han acusado a la Consellería de "no atender las reivindicaciones del personal de la enseñanza concertada" y de "no avanzar en la negociación".

Con todo, los sindicatos han recordado que la enseñanza concertada representa cerca del 30% de la enseñanza gallega y han reclamado "condiciones dignas" para sus trabajadoras y trabajadores.