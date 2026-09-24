Sindicatos educativos tachan de "parche" el pacto PP-PSdeG sobre el gallego: "Pone en los centros la responsabilidad"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos educativos han criticado este jueves el acuerdo sobre el gallego firmado por el PP, el PSdeG y Democracia Ourensana al considerar que se trata de un mero "parche" que traslada a los propios centros la responsabilidad de decidir qué asignaturas mantienen el "veto" a la lengua propia de la comunidad.

En concreto, el PP y el PSdeG han alcanzado un acuerdo en materia lingüística en el Parlamento que permitirá cambiar el decreto del gallego en la enseñanza aprobado bajo el mandato de Alberto Núñez Feijóo y levantar el veto a impartir en la lengua propia de la comunidad las materias científicas. Eso sí, se mantiene que en los centros bilingües debe pervivir un equilibrio idiomático del 50% en las materias no lingüísticas.

Así lo recoge el texto acordado entre el PSOE y el PP, que incluye el visto bueno de Democracia Ourensana, y en el que el BNG declinó participar desde el principio. El documento ha sido firmado en un acto este jueves por el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, y la viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez.

La principal novedad será que, frente al veto existente en el decreto en vigor, se abrirá la posibilidad a los centros de dar en gallego las asignaturas de Matemáticas, Tecnologías, y Física y Química. Sin embargo, fuentes del Gobierno gallego señalan que esto implica que las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Ciencias de la Naturaleza y Biología se impartan en castellano --un asunto que no figura por escrito--. Conformen indican estas fuentes, la elección se hará por bloques de asignaturas y la decisión dependerá de cada centro educativo.

A este respecto, la CIG-Ensino ha criticado que "se sigan poniendo parches" a la "nefasta política lingüística" del Partido Popular que, según ha subrayado en una nota de prensa, "llevó a que el gallego sea una lengua extranjera para buena parte de la población gallega".

La secretaria nacional de la CIG-Ensino, Laura Arroxo, ha denunciado que este nuevo pacto "no implica levantar la prohibición del gallego en algunas materiales y por si fuera poco sitúa en los centros educativos y en los claustros la responsabilidad para que escojan en cuales va a seguir vetado".

En representación de CC.OO, Borja Campos ha señalado en declaraciones a Europa Press que la posición del sindicato se mantiene inalterada en la exigencia de derogar el decreto de 2010, norma que "nunca contó" con su aval, según ha lamentado.

Asimismo, ha remarcado que cualquier otra modificación planteada por los partidos son únicamente "parches" que no resuelven la situación de la lengua.

Por otro lado, Cristóbal Salgueiro, de UGT Ensino, ha compartido una valoración positiva en cuanto al enfoque sobre la lengua materna en Infantil, pero tilda de "insuficiente" mantener el tope del 50%. A su juicio, el acuerdo alcanzado supone "parchear" la normativa existente y ha instado a los partidos a tomar medidas "más ambiciosas y no solo maquilladas".

Finalmente, Julio Trashorras, en representación de ANPE, ha realizado una valoración inicial favorable a esa posibilidad de impartir materias científicas en gallego, aunque ha subrayado que lo importante no es tanto cuestionar qué materias se impartan en cada idioma, sino que se garantice que el alumnado finalice la enseñanza obligatoria con plena competencia en las dos lenguas cooficiales.