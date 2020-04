Los sindicatos gallegos afrontan un 1 de mayo "atípico" vía online y con protestas desde casa

Centran sus campañas en la defensa de los servicios públicos y apuestan por fuertes inversiones sociales para que esta crisis, a diferencia de 2008, no se cebe con "los más frágiles"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos gallegos afrontan un "atípico" 1 de mayo, Día de los Trabajadores, en sus 131 años de historia, ya que realizarán sus protestas vía online, ante la imposibilidad de hacer sus tradicionales movilizaciones en las calles debido al estado de alarma por el coronavirus.

En conversación con Europa Press, los líderes de los tres principales sindicatos en Galicia explican cómo preparan esta fecha. Tanto UGT Galicia como Comisións Obreiras se sumarán a la manifestación "virtual" llevada a cabo por ambas centrales a nivel estatal, junto a un concierto emitido por Internet con el que también se homenajeará a los trabajadores afectados por la crisis.

Por su parte, la CIG también baraja diferentes medidas para que se proteste desde casa, lo que combina con una campaña en las empresas activas. Anima a poner banderas gallegas y rojas en ventanas y balcones. Con todo, el pasado jueves esta central realizó protestas simbólicas en la calle en las siete ciudades, que se saldaron con sindicalistas identificados. Este lunes, decidirá nuevas iniciativas.

"Para un sindicato no poder hacer un uso de la movilización no es una buena noticia", reflexiona el secretario xeral de Comisións Obreiras, Ramón Sarmiento, quien cree que "es duro", "ya no solo por el 1 de mayo, sino por la gestión diaria".

Por su parte, el líder de UGT Galicia, José Antonio Gómez, señala que es una "lástima" que se viva esta situación, pero avisa de que "no se va a dejar de reivindicar". Una fecha que quieren dedicar a los empleados de servicios esenciales que "están en primera línea".

El secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, lamenta que "en 130 años desde que esa fecha se celebra en el mundo es la primera vez que no se va a poder hacer en las calles". Espera que conmemorar esta jornada desde casa sirva como una "oportunidad" para "llamar más la atención como fecha reivindicativa que es".

UGT REIVINDICARÁ LOS SERVICIOS PÚBLICOS

La campaña de UGT se centrará en centros de trabajo, redes sociales y medios con la intención de "reivindicar" los servicios públicos, que "en la anterior crisis sufrieron tremendos recortes y hoy se están echando en falta".

En un contexto de ERTE y despidos, Gómez remarca que "hay que aliviar la vida de los más frágiles". "No podemos olvidar que nuestro país lidera el ránking de la pobreza, por lo que es urgente ayudar a las familias para llegar a mañana con las menores cicatrices posibles", opina.

Respecto a si se corre el riesgo de caer en los mismo errores que en la crisis de 2008, defiende que "se está afrontando de modo diferente". "En la anterior crisis, nada más empezar, lo que se produjeron fueron ERE y despidos colectivos; lo primero que se hizo ahora fue un acuerdo como los ERTE, que se están demostrando como un escudo laboral y un colchón social", incide.

"Va a traer consecuencias, pero no se puede abordar como se abordó la anterior crisis, hay que ayudar más a las personas", afirma el líder de UGT Galicia, quien aboga por "ampliar" el contrato social y reforzar los servicios públicos.

Por ello, cree "imprescindible" poner ya en marcha la renta mínima vital, puesto que "si ya es duro estar confinado, más duro es estar confinado sin ingresos".

Aunque la actividad "se irá retomando poco a poco y aún no se sabe muy bien cómo", augura que se tiene que producir una apuesta en Galicia "por un tejido industrial fuerte". "Hay mucha dependencia de suministros que vienen de fuera, de esto tiene la culpa la UE por su red de competencia, hay que reforzar el papel industrial; ahora se demuestra que tener las cosas en proximidad tiene sus ventajas y no se puede ver solamente le precios", avisa.

También dice que será clave "regular" el teletrabajo con la negociación colectiva, con una jornada "como es debido" y sin que los empleados deban usar sus propios medios.

CC.OO HARÁ ENCUENTROS PRESENCIALES EN ÁREAS SANITARIAS

CC.OO. llevará a cabo su campaña de este año del 1 de mayo a través de redes sociales y prensa. La única actividad en formato presencial serán los encuentros con las secciones sindicales en las áreas sanitarias de A Coruña, Vigo, Ourense y Santiago entre el día 27 y el 30 de abril. Se busca dar un "especial" reconocimiento a este sector.

De hecho, opina que esta crisis debe servir para "hace un replanteamiento" para reforzar los servicios públicos ante las "carencias" que puso de manifiesto en sectores como la sanidad. Un "drama" que se observa de forma "más exagerada" en la residencias privadas para la tercera edad.

Ahora, Sarmiento apuesta por "diseñar distintas alternativas y mecanismos para la fase de desescalada y la vuelta a la actividad" con un refuerzo del acompañamiento social. "Lo que no podemos es transformar esta crisis sanitaria en una crisis económica y social con elementos irreversibles", deja claro.

Pese a todo, valora la repuesta del Gobierno central con medidas "muy distintas a las de 2008", "siendo un drama" que haya cerca de 4 millones de personas vinculados a ERTE. "Pero hay que pensar que si no dispusiésemos de ese amortiguador social el problema sería demoledor", agrega.

CIG: "UNA FECHA MÁS REIVINDICATIVA QUE NUNCA"

'Protexamos a clase traballadora, non o capital', este es el lema elegido por la CIG para este Día Internacional de los Trabajadores. "No se puede permitir que nos sigan empobreciendo y que pongan los derechos de las personas en un segundo plano frente a los intereses del capital", censura el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril.

Recuerda que antes de esta crisis en Galicia "ya había una crisis industrial, social y demográfica", y lamenta "el hecho de que prevalece más el interés del capital que la salud de las personas".

"Este año 2020, ante la situación que estamos viviendo, es una fecha mucho más reivindicativa que nunca antes pudo haber para hacer escuchar nuestras demandas", asevera. Cree que todo debe pasar por unas "contundentes políticas públicas" para reactivar la economía. "No está habiendo unas auténticas políticas de izquierda, sino unas tímidas políticas sociales", apostilla.

Considera que las medidas adoptadas hasta la fecha "fueron injustas e insuficientes" para los trabajadores. Pone de ejemplo "el hecho de no haber percibido el desempleo los afectados". "Si esas medidas injustas no se rectifican van a dificultar mucho más la salida a esta situación una vez que acabe la alarma sanitaria", alerta.

También critica que esas medidas "multiplican los efectos negativos" en la Comunidad gallega con una gestión "lamentable" de la Xunta, al tiempo que el Gobierno incide en la "centralización", "dejando sin efecto las capacidades en Galicia".

LA CUT LLAMA A UNA CARAVANA DE COCHES EN VIGO

Por su parte, la CUT ha hecho un llamamiento a hacer una caravana de coches para recorrer las principales calles de Vigo --con salida a las 11,00 horas de la Praza de España-- con motivo del 1 de mayo. Sin embargo, la Subdelegación del Gobierno ha respondido al sindicato que esta movilización no está permitida en el actual estado de alarma.

La CUT ha recurrido ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia esta decisión de "prohibir tácitamente" la caravana, ya que entiende que el estado de alarma "no puede suspender el derecho de manifestación".

La central explica que recurrir a esta medida "extrema" obedece a la necesidad de "conjugar el derecho de manifestación con la adopción de medidas extremas" para evitar el riesgo sanitario. Entre otras cuestiones, se contempla llevar guantes en los coches y no poder salir del vehículo.