Sindicatos insisten en avanzar en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) tras reunirse con el Gobierno de Santiago

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CIG han coincidido en la "necesidad de avanzar en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT)" tras la reunión mantenida este jueves con el Gobierno local de Santiago.

Así lo han trasladado ambos sindicatos consultados por Europa Press, después de la cita de este jueves, a la que no ha acudido Comisiones Obreras tras considerar la propuesta del Ejecutivo municipal "irrisoria e insuficiente".

Fuentes sindicales de la CIG han insistido en que hay que "darle para adelante" a la RPT. "Parece que en eso ya están trabajando, y que probablemente la semana que viene o dentro de dos ya empecemos a trabajar algo", señalaron.

Con respecto al precio de la hora extra, entienden que la solución también vendría "vía RPT". "Se suponía que el problema es que no estaba en el valor de la hora ordinaria, aunque ahora parece que eso no llega", expresan.

El sindicato remarca que van a trabajar en dar "la máxima celeridad posible" a la Relación de Puestos de Trabajo. "Nosotros queremos ponernos a trabajar en que se metan plazas para el año que viene, en los bomberos creemos que hace tiempo que se podría haber hecho. En Policía será más complejo, aunque si ahora parece que van a levantar la tasa de reposición, eso facilitaría un poco más", desarrollan.

Sobre el resto de problemas, la CIG considera que son a tratar en la RPT, que es donde "pueden sacar criterios objetivos" para determinar salarios, funciones, y el resto de cuestiones.

Por su parte, fuentes de UGT han indicado que en el punto sexto de la propuesta del Gobierno local, este expone una cláusula que manifiesta que si en noviembre del año que viene no está aprobada la RPT, "se comprometen a llevar a pleno una modificación de un complemento específico e incluir la festividad".

Ante esto, formulan una contrapropuesta que es que "puede llevarse ya a pleno y comprobar si es posible su encaje, y continuar paralelamente con la negociación de la nueva RPT".

El sindicato ha indicado que el Gobierno local lo "superdita todo a la realización de ese RPT", pero remarcan que "realizarlo puede alargarse mucho" y "no quieren estar seis o nueve meses como mínimo así". "No podemos permitirnos ni la propia ciudadanía de Santiago, ni los compañeros tanto del parque de bomberos como de la policía estar en esta situación", enfatizan.

Por el momento, no se ha fijado una nueva reunión, aunque avanzan que previsiblemente se reunirá con los representantes sindicales la empresa que está encargada de realizar la RPT.