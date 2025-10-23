Sira Rego subraya que Sumar e IU "siempre" fueron "críticos" con el aumento del gasto militar "en términos generales"

Archivo - La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ofrece declaraciones a los medios tras participar en un acto con dirigentes de Izquierda Unida en A Coruña - M. DYLAN - Archivo

A CORUÑA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha subrayado que los socios del PSOE en el gobierno de coalición, Sumar e Izquierda Unida, "siempre" fueron "críticos" con el aumento del gasto militar en "términos generales".

La ministra se ha pronunciado de este modo al ser preguntada en un acto en A Coruña por la confirmación hecha por el presidente Pedro Sánchez, de que el Gobierno comprará armas a Estados Unidos para entregarlas a Ucrania, así como por las peticiones de Donald Trump para que España incremente el gasto militar.

Al respecto, Sira Rego ha incidido en que la posición de Sumar e Izquierda Unida sobre este asunto "es la que es". "Y creemos que cuando hablamos de seguridad y cuando hablamos de defensa tenemos que ampliar el foco, tenemos que hablar de seguridad humana, tenemos que incluir otros vectores que normalmente no suelen estar en las mesas cuando se exponen cuestiones relacionadas con la defensa", ha dicho.

Tras ello, ha incidido en que Sumar e Izquierda Unida "siempre" fueron "críticos" con el aumento del gasto militar "en términos generales".