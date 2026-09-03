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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El xerente de la Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde (ACIS), Antonio Fernández-Campa, ha confirmado este jueves que el sistema sanitario gallego formará este año en torno a 670 nuevos residentes.

Así lo ha destacado ante la Comisión 5ª de Sanidade, donde ha comparecido a petición del grupo parlamentario popular. Fernández-Campa ha reivindicado las medidas propuestas por la Xunta al Ministerio de Sanidad para optimizar el sistema de Formación Sanitaria Especializada.

La aplicación de estas recomendaciones, argumenta, ha permitido alcanzar un nuevo "récord" en la oferta formativa de la comunidad gallega, que este año cuenta con alrededor de 670 plazas de nuevos residentes.

Durante su intervención, el responsable autonómico ha subrayado que esta oferta de formación sanitaria especializada representa un incremento del 5% respecto del anterior ejercicio, al registrarse un incremento de 29 plazas, comparando con 2025. Ha precisado que, con los nuevos profesionales, Galicia cuenta actualmente con cerca de 2.300 residentes en formación.

Fernández-Campa ha incidido en que estos resultados son fruto de la "rectificación" del Ministerio de Sanidad, "que acabó por aplicar las medidas que Galicia venía reclamando desde hace años" y que posibilitó reducir el número de plazas vacías que registraba el Sistema Nacional de Salud.

Entre los cambios solicitados por la Xunta, está la eliminación de la nota de corte, la vuelta a la elección de plazas en tiempo real y no de manera telemática, o la implantación de un proceso extraordinario para cubrir las renuncias. Respecto a esto, se cubrieron 228 de las 441 renuncias inscritas en toda España, así como de 23 de las 36 plazas formativas que habían quedado vacantes, inicialmente, en el proceso ordinario.

Finalmente, ha apuntado que la reforma del sistema de homologación de los títulos médicos, permitió pasar de las 8.865 homologaciones del año 2024, hasta las 30.303 que se resolvieron favorablemente en 2025.