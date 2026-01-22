Só o 37% dos convenios colectivos de sector galegos contén algunha referencia á dixitalización

Portada do informe do Consello Galego de Relacións Laborais - CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
Só o 37% dos convenios colectivos de sector galegos contén algunha referencia a aspectos relacionados coa dixitalización, "de moi diversa natureza e intensidade", segundo recolle un informe do Consello Galego de Relacións Laborais.
En concreto, o documento, elaborado polo catedrático de dereito do traballo José María Miranda Boto e os profesores Henar Álvarez Custa, Lida Gil Otero e José Manuel Pazó Argibay, analiza os 122 convenios en vigor en Galicia a 6 de febreiro de 2025, e establece que 45 conteñen "algunha referencia" á dixitalización.
"Esta proporción, aínda que recente, segue sendo baixa, o que reflicte unha escasa penetración da transformación dixital na negociación colectiva galega", advirte.
Na presentación este xoves, a presidenta do Consello Galego de Relacións Laborais, Antía Sández Callejo, e a decana da facultade de dereito da Universidade de Santiago de Compostela (USC), Ana María Gude Fernández, destacaron a "enorme utilidade" do estudo.
"MOITO POTENCIAL"
Pola súa banda, o catedrático de dereito do traballo José Miranda Boto resaltou que hai "moito potencial" para incorporar cuestións relativas á dixitalización nos convenios en Galicia, relativas a organización do traballo, formación, clasificación profesional, riscos laborais e protección de datos, entre outras.
Respecto diso, citou exemplos como o convenio de comercio de alimentación da provincia da Coruña e o do metal de Lugo, ou o de orquestras de verbenas de Galicia, que regula como falta grave "o uso, non autorizado, dos medios de comunicación e/ou informáticos, redes sociais propias e de calquera outra índole, por exemplo Whatsapp/Facebook/Twitter... durante a actuación e ensaios".
TELETRABALLO, ALGORITMOS E DESCONEXIÓN
Xunto ao director do informe, a doutora de dereito do traballo Lida Gil Otero abordou as posibilidades da negociación colectiva en ámbitos como o teletrabajo, tendo en conta que só tres convenios galegos 'tocan' este punto e fano "recollendo o que di a lei", e os algoritmos.
Por último, o tamén doutor de dereito do traballo José Pazo Argibay profundou na desconexión dixital e como podería introducirse nos convenios colectivos de Galicia.