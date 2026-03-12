El socialismo gallego traslada su pesar por la muerte de Antón Louro, quien "ayudó a escribir" sus "mejores páginas"

Archivo - Antón Louro - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El socialismo gallego ha trasladado este jueves su pesar por la muerte del exdiputado socialista y exdelegado del Gobierno en Galicia, Antón Louro Goyanes, quien "ayudó a escribir" las "mejores páginas" de la historia reciente de la formación.

Y es que, además de exdiputado y exdelegado del Gobierno en Galicia, Louro fue una figura clave para la llegada de Emilio Pérez Touriño a la Xunta de Galicia ya que fue el encargado de revitalizar el partido desde la secretaría de Organización.

Tras ello, daría el salto a Madrid para ser diputado y delegado del Gobierno en Galicia durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa.

Su fallecimiento ha causado un "profundo pesar" en el socialismo gallego y son múltiples los cargos y destacados socialistas que ya han trasladado sus condolencias.

Así, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha subido una fotografía junto a Antón Louro a sus redes sociales que acompaña con un mensaje en el que se refiere al fallecido como un "socialista de raza" que "ayudó a escribir las mejores páginas del socialismo reciente, ayudando a transformar Galicia desde todos los ámbitos en los que colaboró y siendo clave para conseguir un gobierno socialista en la Xunta".

"Los que tuvimos la suerte de conocerlo sabemos de su proximidad, de su sentido del humor y de esa serenidad que hacía todo más sencillo". "En mi nombre y en el de todo el socialismo gallego, quiero trasladarle un abrazo muy profundo a su familia, a sus amistades y a las y los compañeros socialistas de Pontevedra", señala Besteiro.

Por su parte, el actual delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha publicado varias fotografías de la etapa de Antón Louro al frente de la institución para trasladar su "profunda tristeza" por el fallecimiento de quien fue un "referente" del socialismo gallego.

"Un servidor público incansable, comprometido con el país, con el progreso y con el bienestar de los gallegos y las gallegas", traslada Pedro Blanco, que muestra todo su afecto a la familia, amigos y compañeros de Louro.

Además, el anterior secretario xeral y actual presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha destacado que Louro fue una "figura clave" y un "servidor público siempre comprometido" con Galicia.

En esta línea, el también exjefe de filas del PSdeG Gonzalo Caballero, ha mostrado su "tristeza" por la muerte del "socialista galleguista".

Además, otros socialistas como Mar Barcón, quien también ocupó la secretaria de Organización del PSdeG, lo ha recordado como una figura sin la que "no hubiese sido posible aquella reconstrucción del PSdeG y la llegada al Gobierno gallego".

"Pero, por encima de todo, Antón era una persona con la que se podía hablar. En el acuerdo y en el desacuerdo. (Algo que ahora parece imposible). DEP", señala su mensaje.

Además, la senadora y concejala de Vigo Carmela Silva lo ha recordado como un "hombre culto, dialogante y buena persona". "Su legado queda con nosotros", ha indicado.

El recuerdo y pesar por el fallecimiento de Antón Louro ha llegado más allá de las filas socialistas, así, cargos de otras formaciones, como el portavoz del PP en Pontevedra, Rafael Domínguez, lo ha definido como "un hombre bueno y comprometido con su tierra", "siempre dispuesto a trabajar por Pontevedra".

DESPEDIDA

Antón Louro será despedido en el Tanatorio San Marcos, en Pontevedra, desde las 12,30 horas de este jueves hasta las 17,00 horas del viernes, hora a la que se celebrará una ceremonia de despedida en las mismas instalaciones.