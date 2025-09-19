Sofía y Mateo, los nombres más frecuentes de niñas y niños nacidos en Galicia en 2024

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sofía y Mateo fueron los nombres preferidos por los gallegos para nombrar a sus hijos nacidos en 2024, tal y como lo recoge la estadística publicada este viernes por el Instituto Galego de Estatística sobre los nombres de los neonatos gallegos.

En ella se señala, en una lista de 50 nombres ordenados de mayor a menor frecuencia, que los cinco más empleados para niños fueron Mateo, Martín, Leo, Hugo y Lucas, mientras que para las niñas fueron Sofía, Vega, Noa, Martina y Olivia.

En comparación con 2023, Mateo ocupó entonces el primer puesto de los nombres masculinos, seguido por Martín, Hugo, Leo y Enzo, encontrándose Lucas en el sexto lugar. En el caso de los femeninos, Noa fue el nombre más empleado, seguido por Sofía, Olivia, Martina y Valeria.