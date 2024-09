La soledad no deseada afecta al 20 % de los gallegos, la mayoría jóvenes y residentes en grandes ciudades

Responsables de la Fundación AXA, Fundación ONCE, Xunta de Galicia y Ayuntamiento de Vigo, posan con motivo de la presentación del Barómetro de la Soledad no Deseada en Galicia, a 11 de septiembre de 2024.

Responsables de la Fundación AXA, Fundación ONCE, Xunta de Galicia y Ayuntamiento de Vigo, posan con motivo de la presentación del Barómetro de la Soledad no Deseada en Galicia, a 11 de septiembre de 2024. - EUROPA PRESS

Un 15 % de los gallegos está en situación de soledad no deseada crónica



VIGO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La soledad no deseada afecta al 19,8 % de los gallegos y casi la mitad asegura sentirse ahora, o haberse sentido en algún momento solo, según el Barómetro de la Soledad no Deseada en Galicia, impulsado por la Fundación AXA y la Fundación ONCE.

El estudio, presentado este miércoles en Vigo, elaborado a partir de 400 encuestas, expone que dos de cada tres gallegos llevan más de dos años en situación de soledad no deseada, lo que supone un 15 %, y también refleja que, si bien no hay diferencias sustanciales entre hombres y mujeres, sí las hay en cuanto a las edades.

De este modo, la soledad no deseada afecta en Galicia principalmente a personas de entre 18 y 34 (un 35,5 %), seguidos por los mayores de 55 años (19,9 %) y por la franja de edad entre 35 y 54 años (12 %).

Desde el punto de vista de las relaciones sociales, más del 40 % de los gallegos en situación de soledad no deseada tiene menos relaciones sociales o de peor calidad de las que desearía; igualmente, un 22,6 % califican de mala o regular la relación con sus familias. Con todo, el 94,5 % reconoce que tiene al menos una persona que le podría ayudar en caso de que lo necesitase.

El Barómetro refleja también que el porcentaje de soledad es mayor entre quienes se comunican principalmente por medios digitales, y un 88, 7 % de los encuestados considera que las redes sociales aislan cada vez más a los individuos. No obstante, muchos de ellos no consideran que las redes sociales hayan hecho disminuir sus relaciones presenciales.

FACTORES POBLACIONALES, ECONÓMICOS O EDUCATIVOS

Según el estudio, la incidencia de la soledad no deseada es mayor entre quienes carecen de educación superior (un 22,7 % frente al 13,1 % de los que sí tienen esos estudios).

Por otra parte, también es más acusada la prevalencia entre quienes no están ocupados y entre aquellos a los que les cuesta llegar a fin de mes, aunque la brecha es mayor a nivel nacional que en Galicia.

Otra de las conclusiones del estudio es que la soledad no deseada afecta más a las personas que viven en poblaciones de más de 50.000 habitantes, un 28,2 %; seguidas por los municipios de menos de 10.000 habitantes (un 18,8 %), y por los de entre 10.000 y 50.000 habitantes. A nivel nacional, la incidencia es mayor en las poblaciones medianas.

Igualmente, el informe expone que vivir solo es un factor de riesgo para la soledad no deseada, ya que el 46,7 % de los afectados residen sin nadie más en su vivienda. No obstante, un 12,5 % de los encuestados afirman sentir soledad no deseada a pesar de vivir con otras personas.

SOLEDAD Y SALUD

El Barómetro también señala que el 37,8 % de los afectados por la soledad no deseada perciben que sufren mala salud, y un 29,6 % tienen problemas de salud mental (un porcentaje, con todo, muy inferior al 49,8 % a nivel de España).

Asimismo, un 31 % de personas con pensamientos suicidas padecen soledad no deseada y un 23 % de gallegos en esta situación ha padecido acoso escolar o laboral.

Finalmente, entre otras cuestiones, el informe expone que la inmensa mayoría de los gallegos (un 98,7 %) considera que cualquiera es vulnerable ante la soledad no deseada y dos de cada tres conocen a alguien en esta situación.

El 46,8 % de los gallegos considera que las instituciones que más hacen por mitigar este problema son las ONG, seguidas por los ayuntamientos (a juicio de un 28,5 %) y por la Xunta (17,2 %). Sin embargo, más del 63 % entiende que la administración que debe tener más responsabilidad es el gobierno autonómico.