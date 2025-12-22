Sorpresa millonaria en A Coruña y Chantada (Lugo) en un sorteo con varios premios en A Illa de Arousa

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sorteo de la Lotería de la Navidad ha traído la suerte a Galicia a través de distintos premios, así como alegría en numerosas localidades con el reparto de premios en varias administraciones.

Este ha sido el caso de una administración de lotería de A Coruña, que ha repartido más de diez millones de euros, pero también en Chantada (Lugo), en A Illa de Arousa (Pontevedra) o en Ourense, donde este lunes se han repartido premios --un cuarto, un tercero y quintos-- del Sorteo de Navidad.

En A Illa de Arousa, concretamente, se ha dado un resultado curioso: se repartieron tres premios, dos vendidos por terminal y uno en ventanilla, según ha precisado uno de los loteros a Europa Press.

En cualquier caso, ha asegurado que no es la primera vez que el establecimiento distribuye varios premios en un solo sorteo. En años anteriores, ha asegurado, ya les tocaron el 'Gordo de Reyes', tres quintos y un cuarto, según el recuento.

También hubo satisfacción en Ourense en la administración número 2, en la calle do Paseo, 10, donde una serie ha sido agraciada con un cuarto premio: el número 25508. "¡Muy contentos, sí! Ya estábamos un poco abatidos porque se estaba acabando el sorteo", ha comentado una de las loteras.

Y una sorpresa millonaria en Chantada (Lugo), donde dos series repartirán entre sus clientes un millón de euros. Sobre las 13.00 horas, sin embargo, los agraciados todavía no se habían acercado a la administración. Además, las ventas se hicieron a través de ventanilla y ha sido el primer premio que se reparte en este establecimiento en 12 años.

Todo ello en una jornada en la que el Sorteo de Navidad ha traído la suerte a numerosas personas ya fuera por la compra de décimos a través de empresas; de forma particular, alguna administración comentaba que hace unos días vendió algunos de los décimos premiados en esta jornada, o a través de establecimientos de hostelería en la que clientes compartieron algunos décimos.