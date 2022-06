Stellantis Vigo mejora sus previsiones de aprovisionamiento y reduce sus días de paro en junio y julio

VIGO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La factoría viguesa del grupo automovilístico Stellantis ha mejorado sus previsiones de aprovisionamiento de piezas, por lo que ha anunciado una reducción de sus días de paro en los meses de junio y julio.

Así, la dirección de la compañía ha informado al comité de empresa que, pese a que los vehículos ensamblados en la fábrica de Balaídos siguen teniendo una "buena acogida" en los mercados, habían sido marcados una serie de días de paro para junio y julio debido a las dificultades de aprovisionamiento de ciertos componentes que estaban afectando en los últimos meses a la empresa.

"Afortunadamente, las previsiones para las piezas que estaban en riesgo, que preveíamos nos afectasen a final de mes, a día de hoy han mejorado", ha subrayado Stellantis, por lo que ha indicado que los días 30 de junio y 1 de julio serán laborables.

De esta manera, los dos sistemas de la planta olívica trabajarán con normalidad toda esa semana. Además, el sistema 2, donde se montan las furgonetas de las diferentes marcas del consorcio, operará el domingo 19 de junio para recuperar pérdidas de producción de los últimos meses.

En la reunión mantenida este jueves entre la dirección de Stellantis Vigo y el comité de empresa, también se ha informado sobre el proyecto de fusión de las sociedades industriales y de comercio mayoristas en España, que se enmarca dentro de la estrategia del grupo Stellantis a nivel mundial, que consiste en reagrupar las actividades industriales y de comercio en cada uno de los países.

EL GOBIERNO APOYARÁ GRANDES PROYECTOS ESTRATÉGICOS

En otro orden de cosas, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha avanzado este jueves que el Gobierno apoyará los grandes proyectos estratégicos de Stellantis, bien sea a través del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del Vehículo Eléctrico y Conectado o por otras vías de financiación.

En una entrevista en Radio Vigo, Miñones ha asegurado que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, está en continuo contacto con el vicepresidente de Stellantis para buscar fórmulas que garanticen el "compromiso firme" del Ejecutivo con la compañía.

El delegado ha pedido "dejar a un lado el ruido" y ha explicado que al Gobierno le consta que Stellantis presentará algunos proyectos dentro del Perte y que otros, más a largo plazo, no podrán financiarse bajo este plan estratégico, puesto que las fechas que maneja el grupo no coinciden con los plazos para obtener los fondos Next Generation.

Miñones también ha hablado de la sede del Instituto Español de Oceanografía (IEO) en Vigo, sobre la cual ha dicho que es "referente" a nivel nacional y por ello el Gobierno seguirá apostando de forma "decidida" por la misma.

"La fijación de la dirección de las áreas de Pesquería y Cultivos Marinos en Santander y Murcia solo constata una realidad, que es que estas tienen allí a sus directores", dentro de un organismo descentralizado, que funciona en red, según explicó el delegado del Gobierno, indicando que eso "no significa que la sede del IEO de Vigo pierda peso ni potencia", sino al contrario.