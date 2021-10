Stellantis Vigo negociará "con toda seguridad" otro ERTE para 2022 por la crisis de los chips

Apuesta por recurrir a proveedores en Europa y apoya la implantación de fábricas de microcomponentes en territorio europeo

VIGO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La dirección de la planta de Stellantis en Vigo (antes PSA Peugeot Citroën) ha avanzado este miércoles que, "con toda seguridad", habrá que negociar un nuevo Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para afrontar las incidencias en la producción derivadas de la llamada crisis de los 'microchips'.

Así lo ha trasladado, en declaraciones a los medios, el director de la factoría, Ignacio Bueno, quien ha señalado que la previsión es que esos problemas de aprovisionamiento de componentes se prolonguen "a principios del año que viene".

En ese contexto, la fábrica viguesa sigue "monitorizando" a diario el flujo de "componentes críticos" y, según ha señalado Ignacio Bueno, "sigue habiendo componentes en gran tensión", por lo que "cualquier problema en la cadena de suministro" afectará a la factoría.

Así las cosas, y con un ERTE que está ahora en vigor hasta el final de 2021, "con toda seguridad" habrá que negociar otra regulación del empleo para el año que viene.

Ignacio Bueno ha indicado que, además de los problemas de componentes, que afectan al volumen de producción y a los costes logísticos, la producción automovilística se está viendo afectada también por el incremento del precio de materias primas y por el encarecimiento del coste de la energía, que está "haciendo mucho daño".

No obstante, ha matizado que estas circunstancias no interfieren "en ningún caso" en las iniciativas de desarrollo de producto (nuevos modelos).

MODELO DE APROVISIONAMIENTO

Finalmente, y cuestionado sobre la posibilidad de que se modique el sistema de aprovisionamiento 'just in time', el director de Stellantis Vigo ha señalado que este modelo persigue "trabajar con el menor despilfarro posible" y "no se va a cambiar". Por contra, ha replicado, quizá pueda cuestionarse la ubicación de los proveedores o "quiénes son".

A ese respecto, ha recordado que el grupo Stellantis trabaja para contar con más proveedores en Europa y está muy interesado en el desarrollo de industria de microcomponentes en esta región. "Stellantis va a estar apoyando para que se desarrollen fabricantes (de microcomponentes) en Europa", ha insistido.