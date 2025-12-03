La subdelegación del Gobierno desmiente una denuncia de intento de secuestro de un menor en Pontevedra

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha desmentido el supuesto intento de secuestro de un menor de 11 años en Pontevedra, denunciado el pasado viernes.

En un audio remitido a los medios, explica que el secuestro "nunca existió y que fue una invención". "Los hechos han sido investigados con exhaustividad y se ha podido acreditar con absoluta certeza que no hubo ni furgoneta, ni hombres encapuchados, ni nada de lo relatado", afirma.

Aunque reconoce que es "desagradable" desmentir una denuncia de este tipo "porque al hacerlo se afecta a una familia a la que expresa todo su respeto personal e institucional", considera que "pesa mucho más en la balanza" la tranquilidad de la ciudad y, especialmente, la de todas las familias pontevedresas con hijos, "legítimamente preocupadas".

También ha agradecido el trabajo de la Policía Nacional, "que ha seguido todas las líneas de investigación hasta reproducir con absoluta veracidad lo sucedido". "Y la verdad es que no pasó nada", apunta.