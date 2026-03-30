Sucesos.- Hallado muerto un hombre en la parroquia de Sasdónigas, Mondoñedo (Lugo)

LUGO 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido hallado fallecido este lunes en el lugar de Lousada, perteneciente a la parroquia de Sasdónigas, de Mondoñedo (Lugo).

Según ha trasladado el 112 Galicia, Urxencias Médicas 061 dio el aviso de un hombre que se encontraba tirado en el suelo en medio de una pista sobre las 9.20 horas de la mañana.

Hasta el lugar se movilizó la Guardia Civil y la Policía Local de Mondoñedo, además de las Urxencias Médicas, que no pudieron hacer nada por el hombre, ya fallecido.

Según les trasladó posteriormente la Guardia Civil, una de las hipótesis es que se cayese y diese un golpe en la cabeza, aunque está sin confirmar la causa de la muerte.