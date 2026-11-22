Accidente en Boborás - AYUNTAMIENTO DE BOBORÁS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas en un accidente múltiple con un camión implicado en Boborás (Ourense), entre Noqueira y Brués. Tuvieron que ser excarceladas por los Bomberos de O Carballiño.

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia, fue un particular quien alertó de la colisión alrededor de las 17.30 horas de la tarde de este domingo. Según narraba, había varios vehículos implicados, entre ellos un camión, y podía haber personas atrapadas.

Hasta el punto se desplazó un operativo compuesto con miembros de Urgencias Sanitarias de Galicia 061, los Bomberos de O Carballiño, el GES de Ribadavia, la Guardia Civil y operarios de mantenimiento de la vía. Además, se movilizó el helicóptero medicalizado con base en Ourense.

La alcaldesa de la localidad, Patricia Torres, ha indicado a los medios de comunicación que dos personas fueron excarceladas por los bomberos y resultaron heridas en el accidente. Finalmente, uno de ellos fue trasladado en helicóptero medicalizado.