Herido un trabajador de una fábrica de productos químicos de Forcarei (Pontevedra) tras originarse un incendio

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida con quemaduras y ha tenido que ser trasladada en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de A Coruña tras originarse un incendio en la planta de fabricación de productos químicos en la que trabaja en Forcarei (Pontevedra).

Según ha relatado el 112 Galicia a Europa Press, la Central de Emergencias tuvo constancia del suceso en torno a las 15.15 horas de este lunes a través de la llamada de un particular, quien alertó del incendio y de que había una persona herida, también indicó que el resto de trabajadores se encontraban fuera de las instalaciones.

Hasta el lugar de los hechos, el parque empresarial David Raposeiras, se movilizaron los medios de extinción necesarios para apagar el fuego, que en estos momentos se encuentra controlado y las labores se centran en ventilar la zona.

Con todo, trabajaron en el punto, además de Urxencias Sanitarias, los bomberos de Silleda, de O Carballiño, la Guardia Civil y el GES de A Estrada.