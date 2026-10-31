Reabierto el carril en el túnel de Folgoso que tuvo que ser cerrado por un vehículo averiado

Vehículo averiado en el túnel do Folgoso - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Reabierto el carril derecho del túnel de O Folgoso, en la A-52, que tuvo que ser cortado debido a un vehículo que se averió en la mañana de este sábado, 31 de octubre.

Así lo ha indicado la Guardia Civil de Pontevedra, que precisó que el tráfico se ha restablecido con normalidad.

El turismo sufrió una avería y tuvo que detenerse en el arcén, en el interior del túnel. Hasta allí se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, para dirigir el tráfico.

Este túnel se encuentra en la A-52 (Autovía de las Rías Baixas), entre los puntos kilométricos 278 y 281, en el municipio de A Cañiza (Pontevedra).