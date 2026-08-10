Rescatada una persona tras caer al río mientras se celebraba una fiesta en O Carballiño (Ourense)

Archivo - Sala de operaciones del 112 Galicia (Axega). - 112 GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencias han rescatado a una persona que cayó al río mientras se celebraba una fiesta en la localidad ourensana de O Carballiño.

Según ha informado el 112 Galicia, el suceso ocurrió sobre las 01.00 horas en un parque donde se celebraba el evento, en un fin de semana que el municipio acogía la Festa do Pulpo.

Así, la central de emergencias recibió una llamada de un particular en la que se alertaba de que una persona se había caído al agua y se encontraba flotando.

Con estos datos, los operadores del 112 dieron aviso al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de O Carballiño, a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Servicio Municipal de Protección Civil.

Ya en el lugar, los bomberos y los agentes de la Policía Local colaboraron en el rescate de la víctima que, tras ser sacada del agua, consciente, fue atendida y trasladada por el personal sanitario.