Sumar Galicia acusa a Rueda de "repartir cheques y comprar voluntades" para una moción de censura en Lugo

LUGO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Movemento Sumar Galicia ha acusado al presidente de la Xunta y líder de los populares gallegos, Alfonso Rueda, de "repartir cheques y comprar voluntades" en los "despachos" para poder alcanzar una moción de censura en la ciudad de Lugo.

"La moción de censura no responde al interés general, sino a una estrategia del PP para torcer la voluntad democrática expresada en las urnas", ha afirmado Sumar Galicia en un comunicado.

Sumar Galicia ha calificado este movimiento como "transfuguismo" y ha remarcado que estas prácticas "vulneran el espíritu del pacto antitransfugismo, sistemáticamente ignorado por el PP cuando le conviene para acceder al poder".

Por todo ello, la formación de izquierdas ha acusado a Alfonso Rueda de "estar detrás" de una estrategia que se basa en "repartir cheques u comprar voluntades para alterar mayorías que salieron de las urnas".

"Lo que sucede en Lugo es un ejemplo claro de cómo el PP entiende la democracia. Cuando no gana en las urnas, intenta ganar en los despachos, a través de presiones y operaciones oscuras", ha esgrimido el secretario xeral de Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López.