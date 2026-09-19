Sumar Galicia avanza en la designación de candidatos para las municipales, con aspirantes en Vigo, A Coruña y Ferrol - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Movemento Sumar Galicia continúa avanzando en la designación de candidatos de cara a las elecciones municipales de 2027 y ha elegido ya a los aspirantes que concurrirán en las ciudades de Vigo, A Coruña y Ferrol. Según ha confirmado la organización, se trata de Gloria Alonso, Trinidad Palacios y Antón García, respectivamente.

En concreto, la Asamblea Comarcal de Movemento Sumar Galicia Vigo ha elegido por unanimidad a Gloria Alonso como candidata de la organización a la Alcaldía de la ciudad olívica. Alonso presenta su candidatura con la voluntad de "construir una alternativa de izquierdas" al modelo de ciudad compartido, en su opinión, por las tres principales fuerzas con representación municipal.

"PSOE, BNG y PP están muy cómodos con el Vigo actual, donde todos ganan pero perdemos las de siempre. Si está Movemento Sumar Galicia, estará la izquierda de Vigo", ha afirmado. La candidata ha defendido que Vigo necesita una fuerza política "que sitúe en el centro los problemas cotidianos de los vecinos", en este sentido, Alonso ha anunciado que la vivienda será "una de las grandes prioridades" del proyecto municipal de Sumar Galicia.

Gloria Alonso Domínguez es secretaria de Organización y Finanzas de Movemento Sumar Galicia desde la Asamblea General de 2024 y forma parte del Grupo Coordinador de Movimiento Sumar. Su trayectoria política está estrechamente vinculada a Vigo y al territorio, es sindicalista de CC.OO desde hace más de diez años, delegada sindical y de prevención en su empresa, miembro de la Ejecutiva estatal de Intelcia y del Consejo de la Federación de Servicios de Galicia de CC.OO.

Su actividad profesional está vinculada al sector financiero y al telemarketing, es diplomada universitaria en Gestión Laboral y Nóminas y está especializada en cumplimiento normativo bancario, detección del blanqueo de capitales y financiación irregular. Cuenta, además, con formación en ciberseguridad, inteligencia artificial, igualdad, relaciones laborales y prevención de riesgos.

A CORUÑA Y FERROL

Por otro lado, Trinidad Palacios ha sido elegida por unanimidad como candidata de la organización a la Alcaldía de A Coruña de cara a las elecciones municipales de 2027. Sumar Galicia aspira a liderar "una coalición amplia" con el resto de las fuerzas políticas "situadas a la izquierda del PSOE".

"Queremos recuperar la ilusión de las coruñesas y de los coruñeses y abrir una nueva etapa política en la ciudad. Vamos a ser la fuerza decisiva en el Ayuntamiento. Y con nosotros habrá políticas de izquierdas de verdad y un gobierno de izquierdas de verdad, porque el de ahora es una mentira", ha afirmado Trinidad Palacios.

Palacios, de 60 años, es coruñesa, sociosanitaria de profesión y trabaja en la atención domiciliaria a personas adultas en situación de dependencia y cuenta con una larga trayectoria de activismo en la defensa de los derechos laborales de las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar. Forma parte de Sumar Galicia desde sus inicios, es secretaria comarcal de A Coruña e integra la Coordinadora y la Ejecutiva Nacional de la organización, en la que ejerce como secretaria de Municipalismo.

Finalmente, Antón García ha sido elegido por unanimidad como candidato de la organización a la Alcaldía de Ferrol. De 23 años, García será "el referente de Movemento Sumar Galicia en el gran frente de izquierda que es Ferrol en Común". La organización ha reafirmado así su voluntad de "fortalecer un espacio unitario, amplio y plural, capaz de construir una alternativa progresista para la ciudad" y de recuperar el gobierno municipal.

Nacido y criado en Ferrol, García Tenreiro es enfermero y desarrolla su actividad profesional en el ámbito asistencial, con una especial dedicación a la investigación sobre la salud de las mujeres. Forma parte de Movememto Sumar Galicia desde su creación, integra la Coordinadora y la Ejecutiva Nacional y ejerce como secretario de Juventud.