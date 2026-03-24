Sumar Galicia celebrará el 23 de mayo su Conferencia Política, donde abordará la estrategia para las municipales

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Movemento Sumar Galicia prevé celebrar el próximo sábado 23 de mayo su Conferencia Política Nacional, bajo el lema 'Galicia fai fronte: dereitos e futuro", en la Casa da Cultura de Milladoiro, en Ames (A Coruña).

El secretario xeral de Sumar Galicia, Paulo Carlos López, ha destacado que esta cita "es un momento fundamental para ordenar el debate político, escuchar a la militancia, abrir espacios de participación y decidir la estrategia para las próximas elecciones municipales".

Con tal fin, las asambleas comarcales de la organización y los órganos sectoriales harán aportaciones en las próximas semanas a dos textos, uno de política general bautizado como 'Horizonte de Cambio' y otro de carácter municipalista.

El acto de apertura correrá a cargo de la presidenta del Movemento Sumar Galicia y portavoz del grupo en el Congreso, Verónica Barbero, y del secretario xeral de la organización, Paulo Carlos López.

Este último ha reivindicado que "Galicia también hace frente" y la formación es "referente", pero con su "propia agenda, tiempos y fuerzas" para prepararse para los próximos comicios municipales y las elecciones generales.

EL FOCO EN LAS MUNICIPALES

Así, tras el debate político global de las 15.30 horas, a partir de las 17.30 horas tendrá lugar la mesa municipalista, uno de los espacios más relevantes de la jornada, en el que se abordará la estrategia de Sumar Galicia para las elecciones municipales de 2027.

Además, esta mesa contará también con la participación de candidaturas municipalistas, con el objetivo de establecer mecanismos de colaboración, abrir vías de entendimiento y "favorecer dinámicas de cooperación política en el ámbito local, promoviendo candidaturas amplias donde no haya, como A Coruña o Vigo, o cooperando con candidaturas del espacio político donde existan, como puede ser el caso de Ferrol o Compostela".

Todo esto, ha concluido, con el objetivo de "consolidar gobiernos progresistas a través de una agenda transformadora o generar cambios de gobierno allá donde gobierne el Partido Popular".