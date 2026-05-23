Sumar Galicia marca su estrategia para las elecciones municipales y autonómicas, donde se propone "expandir el voto"

Archivo - El portavoz de Sumar Galicia, Paulo Carlos López, comparece durante el seguimiento de la jornada electoral de los comicios autonómicos de Galicia, en el Hotel Peregrino, a 18 de febrero de 2024, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (Espa - M. Dylan - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Movemento Sumar Galicia ratificará este sábado su estrategia a seguir durante el próximo año de cara a las elecciones municipales, así como su participación en las siguientes elecciones autonómicas, donde concurrirá "con la idea de incorporar a todos los actores políticos" y la voluntad de "expandir" el voto.

Este es el mensaje trasladado por el secretario xeral, Paulo Carlos López, que ha atendido a los medios antes de arrancar el acto 'Galicia fai fronte: dereitos e futuro', que se celebra este sábado en O Milladoiro (Ames) y en el que participan, entre otros, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, y el secretario de Estado de Infancia y Juventud, Rubén Pérez.

Durante la jornada, debatirán varios textos sobre la estrategia a seguir por la formación en el próximo año y, además, formaciones municipalistas compartirán sus experiencias de gobierno. Una de las cuestiones será el anuncio y ratificación de su participación en las elecciones autonómicas. "La condición necesaria para que, en 2028, Rueda marche de San Caetano es que Sumar Galicia esté fuerte", ha proclamado.

López concibe las autonómicas como algo "necesario para consolidar la estrategia de ampliación de los espacios amplios de transformación", claves en su participación en las municipales del año 2027, y considera que "no habrá cambio político" sin Sumar. "No se trata de concentrar el voto, sino de expandirlo", ha indicado.

Al respecto de en qué espacios ya existentes están interesados, el secretario xeral ha asegurado que pretenden seguir el "modelo Ferrol", donde esta semana han anunciado una candidatura única junto a Ferrol en Común, Anova, Esquerda Unida (EU) y Podemos. Esto significa, en palabras de López, que "todas las fuerzas políticas de izquierda y transformadores en Galicia son bienvenidas" de cara a conformar un frente "que sea capaz de echar al PP".

Además, cuestionado sobre si Yolanda Díaz podría formar parte de esta candidatura autonómica, ha recordado que su decisión de no repetir como candidata en las generales responde a un interés de "tomarse un tiempo a nivel personal" y ha reiterado: "Yolanda Díaz estará donde quiera estar".

DOS CAMINOS A SEGUIR EN LAS MUNICIPALES

Otro de los aspectos centrales de esta jornada será marcar la hoja de ruta de cara a las municipales. López se ha referido a dos caminos a seguir: por una parte, su voluntad de "reforzar" espacios políticos ya existentes y "transformadores", como es el caso de Ferrol; y, por otra parte, proponer "nuevos espacios de unidad" donde no existan, como A Coruña.

En la ciudad herculina, aunque la coalición "no está firmada", sí existe "una voluntad" de Sumar, Podemos y EU de concurrir juntos. En cuanto al resto de ciudades, ha indicado que, en estos momentos, están "avanzando" en las conversaciones en Santiago de Compostela y Vigo.

"Para después de verano, veremos el resto de ciudades, pero con la vocación de que tenemos que estar en todas las ciudades gallegas; y, en aquellos ayuntamientos donde estos espacios no están constituidos, seremos la fuerza motora y tractora; con generosidad, evidentemente", ha avanzado.