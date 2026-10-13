Sumar Galicia recibe más de 40 candidaturas en su proceso interno y abre ahora el plazo de recogida avales

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Movemento Sumar Galicia ha recibido más de 40 candidaturas en el proceso interno para postularse al Congreso y al Senado, que concluye este martes, y abre ahora el plazo de recogida de avales.

Para ello, tal y como han informado a Europa Press fuentes de la organización, el plazo permanecerá abierto hasta la medianoche del jueves al viernes.

Asimismo, la organización ha avanzado que trabajará a lo largo del fin de semana en la conformación de la propuesta definitiva de candidaturas. El objetivo, han explicado, es comenzar la próxima semana con las listas preparadas para su presentación.

En la última legislatura, Sumar logró dos escaños en Galicia, uno por la provincia de Pontevedra, ocupado por la ahora líder estatal, Verónica Martínez Barbero, y otro por A Coruña, que ocupó Manuel Lago, exdiputado autonómico próximo a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Sumar Galicia ha destacado que la elevada participación y la incorporación de nuevas personas a la organización reflejan el interés que despierta el proyecto y compromiso con la construcción del Frente Amplio.