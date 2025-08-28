Sumar Galicia tacha a Abascal de "terrorista" por instar a hundir el Open Arms y reclama su acta de diputado

Archivo - La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero. Foto de archivo. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Movemento Sumar Galicia ha tachado al presidente de Vox, Santiago Abascal, de "terrorista" por sus declaraciones en las que instaba a hundir el barco de rescate humanitario Open Arms y han reclamado su acta de diputado.

En un comunicado, alertan de la "extrema gravedad" de estas aseveraciones, que la formación considera que podrían ser constitutivas de un delito de incitación al terrorismo y de uno de incitación al odio.

Por ello, reclaman que las instancias competentes analicen con urgencia la posible aplicación de la Ley de Partidos y la eventural responsabilidad penal derivada de unas manifestaciones que "no pueden tener cabida en un sistema democrático".

"Estamos ante un dirigente político que llama abiertamente a la violencia contra organizaciones humanitarias que salvan vidas en el Mediterráneo. Una persona así no puede ser miembro del Congreso. Debe renunciar a su acta de inmediato", ha afirmado la presidenta de Sumar Galicia y portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero.

"No hablamos de retórica política: hablamos de justificar la violencia, de sembrar odio y de cruzar todas las líneas rojas de la democracia", ha añadido.