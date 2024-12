Sumar pondrá "todo su capital político" para "parar Altri": "No es viable, no es sostenible"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral de Sumar Galicia, Paulo Carlos, ha asegurado que su formación pondrá "todo su capital político, energía y fuerza" para "parar" el proyecto Altri en Palas de Rei.

Así lo ha hecho este domingo durante la manifestación que acoge la capital gallega y en la que la sociedad dice "una cosa muy clara: Altri Non".

"Está todo dicho, no es viable, no es sostenible, no produce puestos de trabajo de calidad y, desde luego, no es una Galicia con futuro", ha remarcado.