La superficie quemada en Ourense supera las 31.000 hectáreas, con Chandrexa como principal foco activo

Vista de los incendios del Macizo Central en Chandrexa de Queixa, Ourense
Vista de los incendios del Macizo Central en Chandrexa de Queixa, Ourense - Rosa Veiga - Europa Press
Europa Press Galicia
Publicado: viernes, 15 agosto 2025 10:41
OURENSE 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La superficie quemada en la provincia de Ourense supera las 31.000 hectáreas, con 11.000 solo en Chandrexa de Queixa (Requeixo y Parafita, que son ya un único incendio), según el último parte facilitado por la Consellería do Medio Rural.

Y es que en esta provincia se mantiene declarada la situación 2, un alto nivel de riesgo de incendio, para, según precisa el departamento autonómico, facilitar "una mayor agilidad de medios y recursos de la Comunidad y del resto de las provincias".

Todo ello en un contexto en el que también se ha declarado la situación 2 en el municipio coruñés de Toques, por un fuego activo que ha afectado hasta el momento a 200 hectáreas. Tras el de Chandrexa, hasta el momento el segundo mayor incendio de la historia en Galicia, están activos Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, que también se unieron con 2.500 hectáreas) y Oímbra-A Granxa (8.000).

A estos se suman A Mezquita-A Esculqueira (8.000 hectáreas), Vilardevós-Vilar de Cervos (500), Vilardevós-Moialde (100 hectáreas), Vilardevós-Fumaces e a Trepa (50), Vilariño de Conso- Mormentelos (250) y Larouco-Seadur (800 hectáreas).

(Habrá ampliación)

