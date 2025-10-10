El Supremo da la razón a Zara para usar como marca la serie de números: 26 1 18 1

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dado la razón a Inditex para que pueda usar como marca identificativa de Zara la serie de números: 26 1 18 1.

En un fallo de finales de septiembre de 2025, el Supremo revoca la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que denegaba la petición de Zara y avalaba la negativa Oficina Española de Patentes y Marcas. Ahora, el alto tribunal estima el recurso de casación interpuesto por Inditex.

La Oficina de Patentes y Marcas aducía que esta serie numérica "carecía de la distintividad suficiente como para ser registrado como marca", cuestión que recogía la Audiencia de Madrid en su decisión. Sin embargo, el Supremo considera que "la Audiencia Provincial, implícitamente, se ha guiado por un criterio restringido de distintividad de las marcas numéricas que va más allá de lo previsto en la legislación comunitaria y nacional y en su interpretación por el Tribunal de Justicia".

De este modo, da luz verde a la demanda de Zara porque "la Ley de Marcas, en sintonía con las Directivas sobre Marcas y el Reglamento de la Marca de la Unión Europea, admite las marcas consistentes en cifras".

Este número se corresponden con las letras de Zara en el alfabeto anglosajón, en donde la 'Z' ocupa el lugar 26; la 'A', el 1; y la 'R', el puesto 18.

"Y como quiera que resulta notorio que la marca Zara tiene gran significación dentro del grupo de empresas solicitante, no puede descartarse en absoluto que un consumidor medio identifique fácilmente los productos marcados con el signo numérico con su origen empresarial", expone el Supremo. "Tampoco puede afirmarse concluyentemente que la posición (orden) de los números impida al signo ser retenido mentalmente por el consumidor, sobre todo si reparamos en que realmente son cuatro números y uno de ellos se repite (veintiséis, uno, dieciocho, uno)", agrega los fundamentos del fallo.

De tal forma, concluye esta batalla legal de Inditex y la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ordena el registro de marca.