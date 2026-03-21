Susana Rodríguez toma posesión como regidora de Coles (Ourense) y se convierte en la primera mujer en ocupar la Alcaldía

José Ramón Gómez Besteiro y Susana Rodríguez este sábado. - PSDEG

OURENSE, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Susana Rodríguez ha tomado posesión este sábado como nueva alcaldesa del Ayuntamiento de Coles (Ourense), lo que la ha convertido en la primera mujer en ocupar la Alcaldía de este municipio. La regidora socialista asume el cargo tras la renuncia de Manuel Rodríguez, que le ha dejado las riendas después de 19 años al frente del ayuntamiento.

Durante su intervención, la nueva alcaldesa de Coles ha subrayado la responsabilidad que supone asumir el gobierno municipal en el último año de mandato, una circunstancia que, ha argumentado, "no es una debilidad, sino una responsabilidad añadida para dar continuidad al trabajo realizado y, al mismo tiempo, iniciar una nueva etapa política".

Susana Rodríguez puso en valor el significado de su nombramiento como "un avance real" en igualdad. "No es sólo un símbolo, es romper una inercia histórica y ese techo de cristal que durante demasiado tiempo alejó a las mujeres de los espacios de decisión", ha afirmado.

En este sentido, ha recordado las palabras de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum "no llego sola, llegamos todas" para reivindicar el papel de las mujeres en la vida pública.

Rodríguez ha agradecido la confianza de su grupo de gobierno, el apoyo de su entorno personal y el trabajo del personal municipal, al tiempo que ha apelado al diálogo y al respeto entre todas las fuerzas políticas. "Este salón de plenos debe ser un espacio de debate serio, alejado del ruido, de la mentira y del insulto", ha apuntado.

En su intervención, tuvo también palabras de reconocimiento para su antecesor, Manuel Rodríguez, a quien agradeció "casi 20 años de trabajo que transformaron por completo Coles", destacando avances en la ordenación del territorio, en las infraestructuras, en los servicios públicos y en la protección de en medio ambiente.

La nueva regidora ha asegurado que ese será el eje de su mandato: un gobierno de proximidad, con presencia en los 92 núcleos del municipio y centrado en atender las necesidades reales de los vecinos y vecinas.

CAMBIO "DESDE LA ESTABILIDAD"

Desde el PSdeG-PSOE de Ourense han valorado la toma de posesión de Susana Rodríguez como nueva alcaldesa de Coles, señalando el "hito histórico" que supone que se convierta en la primera mujer en ser alcaldesa del municipio.

Los socialistas también han destacado que su relevo "garantiza la estabilidad del gobierno municipal y la continuidad de un proyecto político sólido", al tiempo que "abre una nueva etapa con identidad propia, basada en la cercanía, la escucha activa y la toma de decisiones orientadas a mejorar la vida de los vecinos".

En el acto ha estado presente el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien ha subrayado, asimismo, que este cambio "se hace desde la estabilidad".

"Hay una base sólida construida durante años de trabajo y un equipo que sigue ahí, funcionando. No es un salto al vacío, es un paso natural, un relevo preparado y pensado para dar continuidad a lo que funciona y abrir nuevas etapas. Susana sabe el Ayuntamiento que tiene entre manos y sabe hacia donde quiere llevarlo", ha zanjado.