Suspendido el transporte marítimo en la ría de Vigo debido a las condiciones meteorológicas adversas

VIGO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El servicio de transporte marítimo en la ría en la ría de Vigo ha sido suspendido debido a las condiciones meteorológicas adversas que este jueves se registran en Galicia.

Así, en la mañana de este jueves la naviera Mar de Ons ha explicado que, debido a las malas condiciones meteorológicas, procedía a cancelar el servicio entre Cangas y Vigo, siendo la últimas salidas la de las 10,30 horas desde Cagas y la de las 11,00 horas desde Vigo.

Por su parte, Nabia ha informado de que también procede a la cancelación de todas las salidas desde Moaña y Vigo debido al temporal por lo que la última salida ha sido la de las 10,30 horas desde la ciudad olívica.