Tellado erige al PP en "único partido constitucionalista" y acusa a Sánchez de vulnerar la Constitución "a diario"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, y la número dos del PP gallego, Paula Prado, junto a los diputados y senadores del PP por Galicia - ÍÑIGO ROLÁN

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de los populares, Miguel Tellado, ha asegurado que el Partido Popular es el "único partido constitucionalista que queda en España" y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de vulnerar la Constitución "a diario".

Tellado ha lanzado este mensaje este viernes en Santiago de Compostela, donde ha asistido a una reunión con diputados y senadores del PP por Galicia, en la que también ha participado la número dos de los populares gallegos, Paula Prado.

En la víspera de la celebración del Día de la Constitución, Tellado ha recordado que hace 47 años el 90% de la sociedad española decidió apoyar este "proyecto de reconciliación, reformismo y modernización nacional".

"Como primer partido de España, nos sentimos tremendamente orgullosos de ser herederos de aquel pacto histórico de la sociedad española", ha dicho Tellado, que ha sostenido que el PP "asume la responsabilidad de defenderlo y reivindicarlo frente a quienes quieren liquidarlo".

El secretario general del PP ha subrayado que el PP defiende la Constitución "en su totalidad" y "no por fascículos" y ha sostenido que "la gran mayoría de los españoles se sienten cómodos dentro de este gran pacto" que fue la Constitución española de 1972.

"El PP es ya el único partido constitucionalista que queda en España. Ya no lo es el Partido Socialista de la mano de Pedro Sánchez", ha afirmado para asegurar que el Gobierno "vulnera a diario" la Constitución.

Así, ha criticado que "no presenta presupuestos, pese a ser un mandato constitucional"; ha asegurado que "no respeta la separación de poderes" y ataca un principio elemental como es el de la igualdad". A ello, ha añadido que "está aliado con los mayores enemigos de la Constitución española".

Por todo ello, ha considerado que el Gobierno de Sánchez es "una gran amenaza" para la España constitucional. "Pero, desde luego, será un obstáculo que superaremos y lo superaremos todos juntos", ha dicho para subrayar que Sánchez "tiene que saber que la democracia española es mucho más fuerte de lo que él se cree" y que "fracasará en el pulso que ha decidido echar al Estado de Derecho".

Tellado ha acusado al presidente del gobierno de buscar la "impunidad" ante los "escándalos" que "asfixian" a su gobierno y al PSOE. "De ahí sus campañas de cloaca contra jueces, contra fiscales, contra periodistas y contra miembros de los partidos de la oposición", ha afirmado.

EL PP GALLEGO, "PULMÓN DE LA POLÍTICA ESPAÑOLA"

Tellado, que es diputado en el Congreso por la provincia de A Coruña, ha asistido este viernes en Santiago de Compostela a una reunión de los representantes del PP por Galicia en las cortes generales. Un acto en el que ha destacado que el PP de Galicia es "un gran pulmón de la política española".

Tellado ha indicado que "aporta uno de los gobiernos autonómicos más estables" de todo el país, con Rueda a la cabeza y 13 años con Alberto Núñez Feijóo.

"Un gobierno serio, que aprueba presupuestos cada día. Un gobierno limpio, todo lo contrario de lo que sufrimos a nivel nacional, con un Pedro Sánchez paralizado y cada día más solo y más asfixiado por la corrupción que le rodea", ha afirmado.

"Donde gobierna el PP hay estabilidad, donde gobierna el PP hay normalidad presupuestaria y hay gestión. Y si no se puede garantizar esa estabilidad presupuestaria, se va a elecciones, como ha sucedido en Extremadura", ha señalado.

Tellado ha asegurado que el PP es "consecuente" y que "no tiene ningún miedo a que hablen los ciudadanos en las urnas" a diferencia de Pedro Sánchez.

"El PP arrasa en Galicia porque ha demostrado que es de fiar, que defiende el interés general y que siempre está defendiendo lo que a Galicia le preocupa, lo que Galicia necesita", ha argumentado para referirse al Ejecutivo de Sánchez como "una losa y un yugo" para Galicia, como lo es "para el conjunto de España".

Así, ha afeado las "subidas de impuestos", la "ausencia de reformas" y la "corrupción" de un Gobierno que ataca la "igualdad" con casos como el de Paco Salazar.

Por todo ello, ha sostenido que a Pedro Sánchez "solo le planta cara el PP", también en Galicia, toda vez que "el BNG lo apoya en todo, de forma sumisa y de forma cómplice". "Y además lo hacen a cambio de nada", ha considerado para sostener que directamente el PSdeG en Galicia "no existe" y "languidece hundido en la irrelevancia más absoluta".