Tellado pide elecciones y reclama dimisiones en la Guardia Civil y la SEPI por las investigaciones judiciales

1101750.1.260.149.20260704130901 Archivo - El secretario general del PP, Miguel Tellado - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

El secretario general del PP respalda en Pontedeume (A Coruña) al candidato popular a la Alcaldía para 2027

FERROL 4, (EUROPA PRESS)

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha reclamado este sábado la convocatoria de elecciones generales al considerar que la legislatura "está finiquitada" y ha exigido la dimisión de la directora general de la Guardia Civil y de la presidenta de la SEPI tras sus respectivas imputaciones judiciales, durante una visita al XVI Feirón Medieval dos Andrade de Pontedeume (A Coruña).

En declaraciones a los medios, Tellado ha asegurado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez atraviesa una situación de "gravedad extrema" y ha afirmado que el Gobierno cuenta con "más imputados que diputados", al sostener que existen "126 imputados frente a los 121 diputados" que apoyan al Ejecutivo en el Congreso.

El dirigente popular ha sostenido que Sánchez debe "asumir la realidad de su Gobierno" y "ceder la palabra a los ciudadanos convocando elecciones", al tiempo que defendió que tanto el Congreso como el Senado han instado al presidente del Gobierno a someterse a una cuestión de confianza y a adelantar los comicios.

Asimismo, ha calificado de "inaceptable" la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y consideró que debería haber dimitido "ya". También, reclamó responsabilidades políticas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que acusó de haber "mentido" tanto ante los medios de comunicación como en sede parlamentaria.

PIDE EL CESE DE LA PRESIDENTA DE LA SEPI

En la misma línea, ha pedido el cese de la presidenta de la SEPI al considerar "inasumible" que continúe al frente del organismo mientras está siendo investigada judicialmente. Según Tellado, el Gobierno ha optado por no asumir nuevas dimisiones porque, a su juicio, ello provocaría "un auténtico descalabro" en el Ejecutivo.

El secretario general del PP ha insistido en que el presidente del Gobierno pretende gobernar "de espaldas a la ciudadanía y al poder legislativo" y que la única salida a la actual situación política pasa por la convocatoria de elecciones generales.

Preguntado por la situación en la Guardia Civil, ha reiterado que tanto la directora general como el director adjunto operativo deben abandonar sus responsabilidades y ha señalado que la ministra de Defensa, Margarita Robles, dispone de mecanismos para promover esos ceses.

CANDIDATO DEL PP EN PONTEDEUME

Durante su visita a Pontedeume, Tellado mostró además su respaldo al candidato del PP a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2027, Iglesias Villanueva, de quien destacó que representa "una alternativa de cambio" para el municipio.

El dirigente popular ha criticado la gestión del actual alcalde, Bernardo Fernández Piñeiro (PSOE), al asegurar que, tras doce años al frente del Ayuntamiento, la localidad mantiene "los mismos problemas de siempre". En este sentido, afirmó que Pontedeume necesita "un equipo comprometido" con el municipio y expresó su confianza en que el candidato popular pueda recuperar la Alcaldía para el PP.

Tellado sostuvo además que una coincidencia de gobiernos del Partido Popular en el Ayuntamiento, la Xunta y el Ejecutivo central favorecería el desarrollo del municipio y animó a su candidatura a recorrer la localidad durante los próximos meses para presentar su proyecto de cara a los comicios municipales de 2027.