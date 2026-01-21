El temporal deja vientos de casi 140 km/h en Muras y más de 60 l/m2 de agua acumulada por precipitaciones en Lousame

Archivo - Estado del mar en Valdoviño debido al temporal. - Gustavo de la Paz - Europa Press - Archivo
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
El temporal que vive Galicia, en otra jornada de alertas meteorológicas por vientos y oleaje fuerte en el mar, ha dejado vientos máximos de hasta 139,6 kilómetros por hora en O Xistral, en Muras (Lugo).
Asimismo, de acuerdo con los datos de las estaciones con altitud menor de 900 metros, en Muralla, en Lousame (A Coruña), se han acumulado más de 60 l/m2 a causa de las precipitaciones.
Por su parte, según la información de Puertos del Estado, es han alcanzado olas de más de siete metros en la mañana de este miércoles en la boya de cabo Silleiro, en Baiona (Pontevedra).
El boletín meteorológico de MeteoGalicia certifica avisos de carácter amarillo, naranja y rojo tanto para este miércoles como para este jueves.