El temporal deja vuelos cancelados y desviados y rachas de casi 150 km/h este jueves en Galicia

Archivo - Dos personas caminan con dificultad por el viento en Viveiro, a 8 de enero de 2025, en Viveiro, Lugo. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El temporal que azota desde hace días Galicia ha provocado este jueves la cancelación y desvío de vuelos y rachas que han rozado los 150 km/h.

Así, durante toda la jornada han sido numerosos los vuelos que han tenido problemas para aterrizar en el aeropuerto de A Coruña. De hecho, el vuelo de Air Europa procedente de Madrid de primera hora de la tarde ha tenido que ser desviado.

Otro vuelo con origen en la capital gallega, pero con destino Vigo, también ha sido cancelado a última hora de este jueves.

Y es que las rachas de viento han superado los 100 km/h en muchos puntos, incluso rozando los 150 km/h en Cedeira (A Coruña). En Burela y Viveiro se han registrado rachas de 137 y 132 km/h, respectivamente; mientras que en Vimianzo y Arteixo han sido de 112 km/h.

Con todo, los servicios meteorológicos esperan que el temporal todavía se recrudezca más este viernes debido a la entrada de la borrasca 'Ingrid', con avisos naranja por acumulaciones de nieve de más de 20 centímetros a lo largo del día en varias zonas de la Montaña de Lugo y Ourense, y de más de 2 centímetros por encima de los 600 metros en otros puntos de Lugo, Ourense y del interior de A Coruña y Pontevedra.

También habrá avisos por oleaje en el litoral este viernes, que alcanzarán el nivel rojo en Costa da Morte y otros puntos del litoral coruñés, en las Rías Baixas y en A Mariña de Lugo.