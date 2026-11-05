El termómetro se desploma a 9 grados bajo cero en Calvos de Randín antes de que vuelvan las lluvias el viernes a Galicia

Archivo - Un campo del municipio de Becerreá helado, donde la temperatura ha caído hasta los -5ªC, a 23 de enero de 2023, en Becerreá, Lugo, Galicia (España). El paso de los temporales de los últimos días han dado lugar a un anticiclón que predomina en Ga - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

OURENSE, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El municipio ourensano de Calvos de Randín vuelve a marcar este jueves la mínima de Galicia, con una temperatura que cae de forma significativa respecto a días anteriores: hasta los 9,1 grados bajos cero.

MeteoGalicia informa de que esta madrugada de jueves ha dejado heladas en varios puntos de la comunidad, con temperaturas "muy bajas, incluso para esta época del año".

Tras Calvos de Randín, otros ayuntamientos ourensanos registran mínimas bajo cero, tales como Xinzo (-6,9 grados) y Verín (-6,3 grados).

La previsión para este jueves en la comunidad es de tiempo seco y soleado, con nieblas matinales y máximas sin cambios.

Mientras, se prevé que este viernes, 6 de noviembre, vuelvan las lluvias a Galicia, una jornada con cambios en la situación meteorológica por la entrada de una borrasca desde el sur. Se prevé un aumento de nubosidad con el paso de las horas hasta dejar precipitaciones al final del día en la mitad oeste de la comunidad. Las temperaturas tendrán ligeros ascensos, con vientos flojos.