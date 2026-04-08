The Rapants, El Drogas y La Gossa Sorda, entre las nuevas confirmaciones del Revenidas 2026

The Rapants - THE RAPANTS

PONTEVEDRA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

The Rapants, El Drogas, La Gossa Sorda, Sara Hebe y The Salsa Punk Orkestra son las nuevas incorporaciones al cartel del Revenidas, que se celebrará en Vilaxoán, en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), del 10 al 13 de septiembre de 2026. Este es el segundo avance anunciado por el festival, que en próximas fechas dará a conocer nuevos nombres y su programa de actividades paralelas.

Los artistas anunciados este jueves, de procedencias y estilos diversos, se suman a los conocidos con anterioridad: Evaristo, Rebeliom do Inframundo, Kumbia Queers, Ilan Amores, Arrhythmia, Süne y Nadie González. Los abonos están a la venta a un precio de 65 euros en la página web oficial, donde también se puede reservar el acceso a la acampada por 15 euros.

Encabezan este segundo avance The Rapants, que presentarán el directo de la gira 'Rapants Club', que estrenaron hace dos semanas en el Multiusos Fontes do Sar de Santiago ante un público de 6.000 personas. Este 'tour' da vida a su cuárto álbum, una colección de 15 canciones que combinan la música disco, electrónica y ritmos latinos.

También actuará un referente del rock estatal, Enrique Villarreal, El Drogas, con 35 trabajos discográficos y más de 2.000 actuaciones en directo a sus espaldas. Presentará un concierto en el que recorrerá los himnos de toda su carrera, desde los tiempos de Barricada y Txarrena hasta su actual etapa en solitario.

El cartel suma un nombre icónico de la música valenciana, La Gossa Sorda, banda disuelta hace una década. La formación se ha reunido en 2026 para realizar una gira única, 'A Tornallom', que ya ha vendido más de 50.000 entradas y que tendrá su única escala en Galicia en el Revenidas.

Además, el festival de Vilaxoán contará con la presencia de la argentina Sara Hebe, una de las principales referentes del rap y de la música urbana y feminista en Latinoamérica, y de The Salsa Punk Orkestra, grupo que transforma clásicos del punk en versiones de salsa.