La Gossa Sorda presenta su nueva gira 'A Tornallom': "Lo ocurrido con la dana nos ha motivado mucho a volver"

VALÈNCIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo valenciano La Gossa Sorda, que anunció este pasado Nou d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, su regreso a los escenarios después de casi 10 años, ha presentado este martes su nueva gira 'A Tornallom' con la que los de Pego buscan "animar a la gente a que plante cara a las adversidades que vemos en nuestra sociedad".

"Todo lo ocurrido en la dana nos ha indignado muchísimo y nos ha movido mucho a volver", asegura a Europa Press el vocalista de la formación, Josep Nadal, quien sostiene que, aunque el grupo, "evidentemente, no tiene la capacidad de salvar el país ni el mundo", con su regreso sí que pretenden "animar a la gente a que hay que dar una respuesta colectiva, que hay que plantarse y que hay que salir a la calle".

En esta línea, ha indicado que uno de los factores que ha motivado la vuelta a los escenarios de la banda ha sido la situación política que atraviesa la Comunitat Valenciana y que, a pesar de que "muchas veces la gente piensa que está todo perdido", ellos creen que no y que "la gente unida y con ideas claras puede cambiar muchas cosas".

"Detrás de todo regreso también hay un motivo de discurso, un motivo ideológico y entendemos que hay que volver a lo que hemos hecho toda la vida en los escenarios, que es animar a la gente a que se exprese y a que plante cara ante las adversidades que vemos en nuestra sociedad", ha incidido el cantante.

Asimismo, Nadal ha señalado que para el grupo la "indignación" ha sido "siempre" uno de los motores y que, aunque llevaban un tiempo planteándose volver a los escenarios, el hecho de que en 2026 se cumplan diez años de su retirada y la situación política en la Comunitat Valenciana, han sido una de las motivaciones para hacerlo.

En esta línea, ha agradecido la gran acogida que ha tenido el anuncio del regreso de la banda y ha avanzado que están trabajando "mucho" para "hacer un espectáculo nuevo que sea lo más actual posible para llevar las canciones de toda la vida al presente".

"VOLUNTAD DE RESPUESTA COLECTIVA"

"Estamos muy contentos, muy ilusionados y también un poco alucinando con la respuesta que ha tenido el publico, sobre todo, en redes porque nosotros cuando nos retiramos no teníamos redes y es una gran responsabilidad a la hora de trabajar el espectáculo que vamos a hacer de cara a la gente", ha remarcado.

Con respecto a la gira, Nadal ha indicado que estará compuesta por tres únicos conciertos que tendrán lugar el 25 de abril en Picassent (Valencia), el 2 de mayo en Palma (Mallorca) y el 23 de mayo en Cunit (Tarragona). Las entradas estarán a la venta este sábado.

Además, junto a estos tres conciertos, La Gossa Sorda presentará una nueva canción con el mismo nombre de la gira. Según ha explicado el compositor, 'A Tornallom' es una palabra antigua procedente de la huerta valenciana que hace referencia al "trabajo comunitario, a trabajar codo a codo": "Este es el mensaje que queremos plasmar un poco con el regreso del grupo y también las canciones en primera persona del plural, la voluntad de respuesta colectiva", ha subrayado.

Preguntado por los espacios elegidos para albergar los conciertos, Josep Nadal ha señalado que "querían tocar en el País de Valencià, Catalunya y las Islas Baleares porque son los lugares donde más gente" les sigue y donde se habla valenciano. Igualmente, ha indicado que buscaban espacios "lo suficientemente grandes" para poder albergar "todo el volumen de gente que esperamos". .

"También, evidentemente, buscábamos espacios que no fueran contrarios a nuestro discurso y que nos permitieran hacer autogestión para poder hacer las cosas a nuestra manera", ha precisado el vocalista, al tiempo que ha añadido que en las barras de los recintos se venderá un refresco de la marca 'Palestine Drinks' donde "el 100% de los beneficios se destina a proyectos de colaboración, educación, sanidad y desarrollo económico en Palestina".