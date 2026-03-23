The Rapants presentarán este domingo su nuevo disco frente a más de 5.500 personas en Sar

The Rapants - THE RAPANTS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo gallego The Rapants ha confirmado que más de 5.500 personas acudirán este domingo, 29 de marzo, al Multiusos Fontes do Sar (Santiago) para escuchar por primera vez su nuevo disco 'Rapants club' en una noche que describen como un "hito generacional para la música en gallego".

Conforme al comunicado de la banda, se amplió el aforo después de que las entradas iniciales se agotaran en los primeros días a la venta y actualmente solo quedan 400 disponibles.

Sar abrirá su puertas a las 19.00 horas y el concierto, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Santiago, arrancará a las 19:45 con Ulex, una banda compostelana "llamada a triunfar en los próximos años", ejerciendo de teloneros.

El nuevo álbum, producido por Anxo Ferreira, Raúl Pérez y Miguel León, es, según el comunicado, "una mezcla de estilos musicales y energías canalizadas canalizadas desde la más sincera".