Toda la Cámara se une al minuto de silencio por el "genocidio" palestino, con un PPdeG "perfectamente consciente"

Rueda verbaliza "genocidio" y remarca la "diferencia" del PPdeG con sus rivales, a los que afea ser "incapaces de condenar los asesinatos de Hamás"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Galicia ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas del "genocidio" cometido por Israel contra el pueblo palestino. Lo ha secundado el PPdeG, con el presidente de la Xunta y líder del partido, Alfonso Rueda, al frente y presente en el hemiciclo, tras una jornada previa del pleno en el que no hubo acuerdo y en el que los populares presentaron una propuesta propia en la que pedían también una condenar el terrorismo de Hamás.

Aunque el jefe del Legislativo, Miguel Santalices, no ha leído el escrito del PSdeG que motivó el minuto de silencio, en la sesión de control, Rueda ha verbalizado que los populares gallegos son "perfectamente conscientes" de que secundan una iniciativa en la que se condena "el genocidio". Hasta ahora él y otros dirigentes gallegos habían usado otros calificativos como "masacre" o "salvajada".

Pero el jefe del Ejecutivo gallego ha añadido que los populares autonómicos también son "perfectamente conscientes" de que sus rivales "son incapaces de condenar" los atentados de Hamás, lo que ha interpretado como una muestra de que ponen por delante de las víctimas "el sectarismo, la consigna y el politiqueo barato".

Minutos antes, al comienzo del pleno del Parlamento de este miércoles, el presidente de la Cámara, Miguel Santalices, ha anunciado que había acuerdo de todos los grupos para realizar un minuto de silencio a petición del PSdeG, que pedía expresamente condenar el genocidio. El sí del PPdeG, según fuentes consultadas por Europa Press, llegó inmediatamente antes del arranque de la sesión.

De este modo, todos los diputados se han puesto de pie y han terminado el minuto con un aplauso. El texto del PSdeG por el que se guardó el minuto de silencio condena "la masacre que está sufriendo el pueblo palestino" y solicita esta petición "por las víctimas inocentes del genocidio en la Franja de Gaza y Cisjordania".

Igualmente, el escrito denuncia el asesinato de 20.000 niños y niñas, además de hogares arrasados y "las condiciones mínimas de vida destruidas". También señala la "profunda injusticia" y la "reiterada vulneración de derechos humanos básicos", al tiempo que pide una "paz justa y duradera en la región".

Al igual que en la pasada jornada, parlamentarios de BNG y PSdeG portaban símbolos de Palestina, desde el pañuelo a chapas, y los socialistas, además, durante el minuto de silencio en pie, portaron carteles que apelaban a "parar el genocidio en Gaza".

CRÍTICAS A SANTALICES POR NO LEER LA MOTIVACIÓN

El jefe del Legislativo, el popular Miguel Santalices, ha obviado la lectura del escrito socialista antes del minuto, entre quejas de la oposición, mientras que él apelaba a "no rizar el rizo" y subrayaba que todos los grupos eran conocedores de lo que se estaba apoyando.

En todo caso, durante el debate posterior, Pontón se mostró "perpleja" ante un hecho que, ha remarcado "nunca pasó en este Parlamento": que se "guarde un minuto de silencio y no se diga por qué". "La razón está clara y es porque el PP no quiere pronunciar la palabra genocidio. Lo hacen porque apoyan la posición de Israel, equiparando aquí a víctimas y verdugos. Es bochornoso", ha esgrimido.

Rueda ha replicado que el PPdeG secundó de forma "perfectamente consciente" el minuto de condena del "genocidio" en Gaza, pero ha hecho hincapié en que los nacionalistas "siempre serán incapaces de condenar los asesinatos de Hamás", acusación que en otros puntos de su intervención extendió al PSdeG.

"Ahí está la diferencia", ha enfatizado, antes de afear a sus rivales poner "el sectarismo, la consigna y el politiqueo barato por encima de las víctimas".

En su cara a cara con Besteiro, Rueda había insistido en la "repulsa a lo que está pasando en Gaza", aunque también afeado al líder de los socialistas gallegos que dijese que "no" a la propuesta de los populares de que ese minuto de silencio también fuese "por las víctimas de Hamás". "No hay víctimas de primera o de segunda", ha aseverado.

Al respecto, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha agradecido el apoyo de la Cámara a esta propuesta socialista. "No podemos callar, no podemos permanecer neutrales", ha afirmado. Además, ha reprochado a Rueda que no haya pronunciado la palabra genocidio en su intervención, algo que el líder del PPdeG sí hizo finalmente en su respuesta a Pontón.

"CENTRO DE CONCENTRACIÓN"

Besteiro, durante su primera intervención en la sesión de control, ha evocado al Nobel de la Paz Elie Wiesel, superviviente de Auschwitz y ha recordado que, para él, "lo que no se podía comprender era la indiferencia de los que permanecieron callados", y que "la neutralidad ayuda al opresor, el silencio ante el horror ayuda al verdugo".

Así las cosas, ha proclamado que no se puede "callar y permanecer neutrales" ante lo que sucede en caso, pero también ha puesto el foco en la actitud de la Xunta ante la llegada de menores migrantes y que haya "optado" por "alimentar polémicas y discursos de odio llegando a proponer un centro de concentración en Monforte".

Besteiro ha instado a Rueda a fijar en sus prioridades políticas el "liderazgo" de un Gobierno que se desmarque de "actitudes cobardes y complacientes con los partidos ultras". "Hay que poner pie en pared y tomar partido contra esas posturas, contra esa amenaza real que nos afecta a todos y que llegará también a esta esquina de Europa", ha advertido.

BESTEIRO: "PRESIDENTE DE UN CLUB DE FANS DE SÁNCHEZ"

Muy crítico con el lenguaje de Besteiro, el presidente gallego ha afirmado que se "alegra" de haber secundado el minuto de silencio para evitar lo que el PSdeG "buscaba desde el principio, politizar este asunto". "Dice que no hay que sembrar odio y habla de campos concentración", ha lamentado.

A renglón seguido, ha situado a Besteiro como "vasallo" que sigue "instrucciones" de Pedro Sánchez, pero se ha mostrado convencido de que el pueblo gallego está en la línea del PPdeG, y tanto condena el "genocidio" en Gaza como los atentados de Hamás. "Por eso yo soy el presidente de la Xunta y usted, de un club de fans de Sánchez y de un grupo parlamentario cada vez más menguante", ha zanjado.