Tomé se mantiene en su puesto de alcalde de Monforte y pasará al grupo no adscrito desde el 1 de enero

El alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé, acusado de conductas de acoso sexual, se dirige al pleno del Ayuntamiento. En Monforte de Lemos, Lugo. - CARLOS CASTRO

Monforte acogió un pleno bronco que comenzó con la concentración de colectivos feministas

MONFORTE DE LEMOS (LUGO), 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Monforte de Lemos vivió este lunes uno de los plenos más conflictivos del año, puesto que se preveía el tratamiento de la continuidad de José Tomé como alcalde tras haberse conocido las denuncias de acoso sexual él. El regidor se mantiene en el puesto, que ejercerá desde el grupo no adscrito desde el 1 de enero.

La sesión que tenía como objetivo cerrar el año comenzó con una manifestación de colectivos feministas, media hora antes del inicio, en la plaza del Campo de San Antón, ante la sede municipal, en la que se pedía su dimisión como alcalde. Tomé gobierna en mayoría tras ganar el PSOE diez de los 17 asientos (4 del PP, 2 del BNG y 1 de Esperta Monforte).

Cerca de un centenar de vecinos participaron en la concentración. Aunque la manifestación estaba convocada por el colectivo feminista 'Marcha Mundial das Mulleres', asistieron grupos diferentes. Corearon frases como "si tocan a una nos tocan a todas", "Tomé dimite, el feminismo no te admite" y "fuera machistas de las instituciones", entre otras.

Reclamaron la presencia de Tomé, del que dijeron "que no se ve" y al que llamaron "baboso".

Desde la organización denunciaban que, pese a las denuncias abiertas, el concejal "no ha asumido ningún tipo de responsabilidad política ni ha realizado un ejercicio de autocrítica", una circunstancia que, a su juicio, contribuye a la "impunidad de este tipo de comportamientos y deja a las mujeres en una situación de desprotección". En este sentido, subrayan la necesidad de que las instituciones públicas actúen con firmeza frente a actitudes machistas.

Tomé entró en un salón con el aforo completo respaldado por los aplausos de los presentes al grito de "ánimo" mientras los gritos en su contra continuaban fuera sin que los manifestantes pudieran entrar al estar la sala completa.

Antes de comenzar pidió silencio y tranquilidad a los presentes sin manifestar apoyo o reprobación.

Desde el principio PP y Esperta Monforte intervinieron para reclamar la dimisión del alcalde por la "crisis institucional abierta" por las acusaciones de acoso sexual.

DEBATE CONJUNTO DE MOCIONES

Se debatieron conjuntamente las dos mociones que pedían la dimisión de Tomé como alcalde tras las acusaciones por acoso sexual. El PP acusó al socialista de falta de estabilidad en la toma de decisiones e hizo referencia al caso de Nevenka en Ponferrada, afeando a los presentes que se siguiese culpando a las víctimas en lugar de los acosadores.

Esperta Monforte reprochó que no haya hecho ninguna declaración sobre la postura o el paso a ser no adscritos de los miembros del Gobierno, ya que el pleno se celebró con los concejales con el acta socialista. Pidió también la dimisión de la concejala de igualdad y le acusó de haber llevado al pleno público afín al alcalde.

El BNG afirmó que "el nombre de Monforte quedó manchado" tras las denuncias y reclamó la dimisión igual que hizo en la diputación y en el PSOE.

EL PSOE DEFIENDE A TOMÉ

El PSOE defendió la inocencia de Tomé y acusó al PP de oportunismo asegurando q no son "denuncias" son "comunicaciones de una situación" y afirmó que nadie conoce el contenido de las mismas y "que se está colocando la carreta antes que los bueyes" en referencia a unas acusaciones "de las que no se saben si son ciertas".

Tomé intervino diciendo que en junio el PP ya sabía de la existencia de las acusaciones por algunos periodistas que le dijeron que "no sé atrevían los verdaderos instigadores a sacarlo a la luz y lo movió el PP".

Las mociones han sido rechazadas con siete votos a favor y 10 en contra.

TOMÉ: "NOS ESCOGIERON LOS MONFORTINOS"

Poco antes de finalizar el pleno, Tomé se ha dirigido a los concejales y a los monfortinos con una declaración en la que ha reiterado su inocencia y ha vuelto a desechar la idea de dimitir.

"A todos nosotros nos eligieron los ciudadanos para el Ayuntamiento. En la diputación es una elección indirecta. Por eso en un lugar dimití y en otro no", ha explicado.

"Fui objeto de acusaciones falsas, injustas e infundadas que responden a una maniobra política. No sé de que se me acusa lo que es una indefensión no exenta de ilegalidad", ha insistido, destacando que su compromiso es "con el ayuntamiento y los monfortinos, no con el PSOE", partido que "adora", ha apostillado. "Tengo la confianza de los monfortinos y tengo el compromiso de seguir como alcalde", ha afirmado.

Además, tuvo palabras duras contra las acusaciones y defendió su disposición a dar las explicaciones pertinentes a quien sea necesario. Así, ha reiterado la presunción de inocencia. "Quien nada hizo nada tiene que temer", ha insistido.

Tomé ha agradecido el apoyo de los vecinos y ha asegurado que "todo es cuestión de tiempo" y que "se sabrá la verdad". "Soy un daño colateral de un asunto que trasciende la provincia", ha señalado.

Antes de levantar la sesión -- algo que hizo entre aplausos --, el alcalde ha señalado que ya ha registrado su abandono del grupo municipal socialista y su paso al grupo no adscrito, que se hará efectivo desde el 1 de enero. Además, ha aclarado que está "en la mano de cada uno" el pasarse al grupo no adscrito, en referencia al posible abandono del grupo socialista del resto de los miembros del gobierno local.