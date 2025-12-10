Tomé retiene la Alcaldía de Monforte y el acta como diputado provincial no adscrito

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, durante la puesta en marcha del nuevo servicio de autobuses rurales, a 10 de diciembre de 2025, en Campo de San Antón, Monforte de Lemos, Lugo, Galicia (España). El acto tiene lugar después de que ayer sa - Carlos Castro - Europa Press

MONFORTE DE LEMOS (LUGO), 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El que era secretario xeral del PSOE en la provincia de Lugo y presidente de la Diputación, José Tomé, ha comunicado que retiene la Alcaldía de Monforte de Lemos y el acta como diputado provincial no adscrito.

En una comparecencia ofrecida ante los medios en la tarde de este miércoles, Tomé ha confirmado que, tras pedir la suspensión cautelar de la militancia socialista, renuncia a la Presidencia de la institución provincial y a sus cargos en el Partido Socialista, pero continuará tanto en la corporación provincial como el Consistorio monfortino como no adscrito.

José Tomé ha explicado que seguirá gobernando Monforte como "no adscrito" hasta que se resuelva su situación al argumentar que cuenta con "una amplía mayoría absoluta" y no tiene que "soportar ninguna mentira ni invento" sobre su persona.

Sin embargo, en el caso de la diputación, donde el PSOE gobierna en coalición con el BNG, ha dicho que renuncia a la Presidencia para "facilitar que el gobierno siga funcionando bien", pero mantendrá el acta como diputado provincial no adscritos.

El político lucense ha sostenido que toma estas decisiones "voluntariamente" y tras hablar con sus compañeros del partido.