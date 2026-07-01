Torres cree que el PP "queda en evidencia" al criticar la ley de nietos: "Critica lo que hizo cuando gobernaba"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, interviene durante la celebración del acto de entrega de los distintivos al mérito en el servicio público en el territorio, a 30 de junio de 2026, en Santiago de Compostela. - César Arxina - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 (EUROPA PRESS)

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que el PP "queda en evidencia" al cuestionar la denominada ley de nietos --que se recoge en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática-- y ha recordado a los populares que ya habido "hasta cinco iniciativas legislativas" que modificaron "a mejor y a más" las respuestas para los descendientes españoles que tuvieron que irse del país, entre ellas, ha apuntado, "hubo una con el Gobierno del PP".

"El PP, en el año 2002, cuando ya era presidente Aznar, modificó la ley para ampliar las posibilidades de acogerse a la nacionalidad española a aquellos que estaban viviendo fuera de nuestro país y que tuvieron que abandonar España. Por tanto, el PP critica lo que hizo cuando gobernaba", ha subrayado el ministro en declaraciones a los medios este miércoles en Santiago de Compostela, donde ha presidido la Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estado (Cicape).

Preguntado por el cuestionamiento de los populares sobre la llamada ley de nietos, Torres ha señalado que si la crítica del PP se refiere a "que la ley añadió a las personas que fueron perseguidas por su orientación de género", el Ejecutivo central está "muy orgulloso" de que se hayan incluido "personas que fueron torturadas, vejadas e incluso recluidas en centros de trabajo por su orientación sexual".

En esta línea, el ministro ha acusado al PP de hacer "lo mismo" con las críticas a la regularización de migrantes, apuntando que el Gobierno de José María Aznar "en dos años regularizó a cerca de 600.000 españoles".

"Nosotros hemos hecho un proceso semejante, justo, en el que quien está absolutamente sola es la ultraderecha y la derecha ultra", ha manifestado antes de recordar que la medida ha sido apoyada tanto por el Episcopado como por la patronal, así como por "muchas formaciones políticas".

Así, ha afirmado que el PP "queda en evidencia" ante los españoles que están en otros países y que "ahora pueden regularizar su situación" porque "son descendientes, en muchos casos, de familias que se tuvieron que marchar y ahora vienen a un país en el que hay prosperidad".

En su opinión, el PP, "que está en el no a todo lo que haga el Gobierno", comete "tremendos errores" que, ha destacado, "tienen que memorizar bien todas estas personas que se quieren regularizar" en España y que "tienen un derecho, se hace acorde a la ley y aplauden todos".

MEMORIA HISTÓRICA

Por otro lado, el ministro, preguntado por las negociaciones con el Ayuntamiento de A Coruña para que la antigua cárcel de la ciudad se convierta en un centro de memoria histórica, ha esgrimido que recientemente, en Navarra, el Ejecutivo logró que "una infraestructura de carácter militar pueda ser también espacio de recuerdo" de las personas que "sufrieron persecución durante la dictadura" y ser lugar de "memoria".

A este respecto, y sin hacer referencia a A Coruña, Ángel Víctor Torres ha recordado que este martes anunció la ampliación del catálogo de vestigios franquistas con cuatro nuevos monumentos que deberán ser retirados.

"Eso es lo que debemos hacer en todo el conjunto del país, es decir, que se potencien lugares de memoria y abiertos a ese y a cualquier otra infraestructura, desde el Ministerio de Memoria Democrática, como que se elimine todo vestigio que enaltezca una etapa oscura de nuestra historia", ha enfatizado, para, a renglón seguido, lamentar que gobiernos de PP y Vox en comunidades autónomas "incluso ponen en sus programas de gobierno" declarar como Bien de Interés Cultural símbolos de la dictadura.