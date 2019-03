Un total de 80 conductores dieron positivo por alcohol o drogas durante la Fiesta de la Arribada de Baiona

Publicado 08/03/2019 15:04:29 CET

Un joven portugués fue interceptado dos veces en la misma noche

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil detectó un total de 80 conductores que dieron positivo por alcohol o drogas en el marco del operativo desplegado en la localidad pontevedresa de Baiona y sus alrededores con motivo de la celebración de la Fiesta de la Arribada, que tuvo lugar el fin de semana de entre el 1 de febrero y el 3 de marzo.

Así, según informa este viernes la Benemérita de la provincia de Pontevedra, se llevaron a cabo 1.118 pruebas en las que 80 conductores superaron los niveles máximos establecidos. De ellos, 73 fueron por alcohol y siete en drogas, de los que más de la mitad dieron positivo en cuatro sustancias estupefacientes distintas.

La mayor parte de los conductores que dieron positivo en alcohol fueron varones con edades comprendidas entre los 18 y los 24 años. Algo más del 90%, concretamente 66, fueron interceptados en controles preventivos; otros cinco fueron localizados tras cometer infracciones y dos después de protagonizar un accidente de circulación.

En su comunicado, la Guardia Civil destaca el caso de un conductor portugués, residente en Oporto y de 30 años de edad, que fue interceptado al volante bajo los efectos del alcohol en dos ocasiones durante la misma noche.

La primera de ellas se produjo a las 03,30 horas del sábado día 2. Cuatro horas más tarde, el mismo conductor fue interceptado a pocos kilómetros del lugar donde había sido detenido por primera vez cuando circulaba en dirección Vigo.

Asimismo, otro conductor fue neutralizado cuando trató de eludir un control de la Guardia Civil. Tras detenerlo, los agentes comprobaron que circulaba sin permiso de conducción por pérdida de puntos y bajo los efectos del alcohol y de drogas --cocaína y anfetaminas--. En este caso concreto, el Instituto Armado instruyó diligencias penales que se remitieron al Jugado de Instrucción de guardia en Vigo.

OTRAS INFRACCIONES

Por otra parte, también en el marco del operativo especial por la Fiesta de la Arribada, la Guardia Civil formuló un total de 82 denuncias por infracciones de circulación y seguridad vial.

De ellas, más de la mitad (44) fueron por excesos de velocidad, 13 por exceso de pasajeros, doce por utilizar placas de matrícula no homologadas, ocho por no utilizar el cinturón de seguridad, tres por carecer del permiso de conducir y dos por no respetar la distancia de seguridad entre vehículos.