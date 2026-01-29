Trabajadores de GKN se manifestarán este domingo en rechazo del ERE "injustificado" que pretende impulsar la compañía

VIGO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de la auxiliar automovilística GKN ha convocado este domingo, día 1 de febrero, una manifestación en rechazo del expediente de regulación de empleo (ERE) "injustificado" que pretende impulsar la compañía.

En un comunicado, la representación de los empleados de la firma ha informado de que la protesta saldrá a las 12.30 horas desde la rotonda de San Andrés de Comesaña, delante de la fábrica, hasta Plaza América, bajo el lema 'Contra el ERE en GKN, por la defensa del empleo'.

Desde el comité han reivindicando la importancia de una "gran movilización, sin siglas", para mostrar la "unidad" de la totalidad de la plantilla en rechazo del ERE "injustificado" en GKN.

Por todo ello, han animado a acudir también a familiares de trabajadores y vecinos de Vigo para "dar un mensaje claro" a la dirección de la empresa. Además, han exigido a la Consellería de Emprego de la Xunta que "de ninguna de las maneras" se pueda aprobar un despido colectivo que no cuente con el acuerdo del comité de empresa.

"GKN Indugasa es un símbolo de la industria viguesa y gallega que lleva 53 años exportando nuestro buen hacer a todo el mundo y no vamos a permitir el despido injustificado de ningún compañero", ha añadido el comité, que ha convocado una asamblea también el domingo a las 11.00 horas, antes de la manifestación.

Todo ello después de conocerse la semana pasada que la auxiliar de automoción GKN Driveline Vigo pretende impulsar un ERE que podría afectar a un máximo de 75 empleados, lo que supone algo más del 10% de las 725 personas que conforman la empresa.