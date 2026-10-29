Trabajadores de Renfe guardan cinco minutos de silencio en la estación de Santiago tras la tragedia de Toledo

1129601.1.260.149.20261029141543 Minuto de silencio en la estación de tren de Santiago - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de Renfe han guardado cinco minutos de silencio a las puertas de la estación de ferrocarril de Santiago de Compostela este jueves, tras la tragedia registrada en Toledo, donde han muerto al menos 69 personas.

El silencio de estos empleados, catorce, fue roto por el bocinazo de un tren, en una jornada en la que maquinistas secundan una huelga para reclamar mayor seguridad convocada con anterioridad al accidente de Urda.

El comité general de empresa de Renfe convocó estos cinco minutos de silencio en todo el Estado para trasladar su "más profundo pesar" por el siniestro.