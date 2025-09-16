Trabajadores de la sanidad reclaman un estatuto marco que ponga en valor a profesionales y pacientes - SINDICATOS

Los sindicatos convocantes, SATSE -FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG- Saúde, ven "incompleta, parcial e interesada" la ley del Ministerio

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores del Sistema Nacional de Salud (SNS) se han manifestado ante los centros sanitarios gallegos para reclamar al Ministerio de Sanidad que no cierre la negociación de la ley que establece sus condiciones laborales y acuerde un "estatuto para avanzar" que beneficie a todos los profesionales y a los pacientes.

Convocados por las organizaciones sindicales con representación en el ámbito de la negociación (SATSE -FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde), facultativos de todas las categorías han alzado su voz en defensa de sus derechos y han demandado que la nueva ley del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud contemple todos los cambios necesarios para acabar con "años de recortes, precariedad y discriminación".

En un comunicado conjunto, los sindicatos convocantes han denunciado que el Ministerio de Sanidad elaboró una ley "incompleta, parcial e interesada" que no da respuesta a todas las necesidades del conjunto del personal de la sanidad pública.

También han criticado que el departamento de Mónica García rompió, de forma unilateral, el calendario pactado de reuniones para seguir avanzando en la mejora de esta norma. "Ahora quiere, a prisa y por la puerta de atrás", llevar al Congreso de los Diputados por interés de oportunidad política una ley insuficiente", apuntan.

MEJORAS PENDIENTES

En las concentraciones se ha señalado que aún quedan asuntos muy importantes que acordar para mejorar las condiciones laborales del personal estatutario y que, desde el inicio de las negociaciones, hace ya casi tres años, se fueron reclamando por parte de las organizaciones sindicales a lo largo de las casi 40 reuniones mantenidas con los responsables del Ministerio de Sanidad.

Se trata de que la norma contemple el reconocimiento retributivo que corresponde al nuevo modelo de clasificación profesional, y que reconozca la responsabilidad y el nivel formativo que hoy se exige a cada categoría de personal de la sanidad, además de la posibilidad de acceder a la jubilación voluntaria, ya sea anticipada o parcial, apuntan los sindicatos.

También defienden la implantación de la jornada laboral de las 35 horas en todas las comunidades autónomas, sin excepción, y el reconocimiento del solape de jornada, entre otras.

Se trata de mejoras que pueden contemplarse en la nroma y, posteriormente, aplicarse con la participación de otros ministerios y del desarrollo o modificación de las legislaciones que sean necesarias, conforme han indicado los manifestantes, que insisten en que Sanidad quiere "echar balones fuera" aludiendo a una supuesta falta de competencias y, por tanto, derivando a otros ministerios..

"El Ministerio de Sanidad no es una isla, forma parte de un Gobierno que puede y tiene que hacer", han afirmado.

En las concentraciones se ha reiterado la necesidad y plena disposición de los sindicatos para seguir negociando para lograr "la mejor ley posible" teniendo en cuenta que es la "norma clave" para garantizar una asistencia sanitaria de calidad que satisfaga las necesidades presentes y futuras de las personas que acuden al sistema sanitario público.

Las concentraciones realizadas en todas las autonomías, excepto en Murcia, que tendrán lugar el 17 de septiembre, suponen el inicio de una fase de movilizaciones por parte de las organizaciones presentes en las mesas de negociación, que continuarán el próximo 1 de octubre frente a la sede del Ministerio.