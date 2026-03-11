Los trabajadores de Textil Lonia convocan manifestaciones indefinidas todos los miércoles en Ourense

Archivo - Los trabajadores de la empresa Sociedad Textil Lonia se manifiestan en Ourense para reclamar mejoras salariales y laborales - EUROPAPRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de Sociedad Textil Lonia han decidido en asamblea convocar manifestaciones indefinidas todos los miércoles de cada semana, a partir de esta misma jornada, ante la actitud de la dirección de la empresa a la que acusan de, "no solo ignorar sus reivindicaciones", sino de "culpabilizarlos por alzar la voz y hacer públicas las condiciones que llevan padeciendo desde hace muchos años".

Denuncian que la intención de la empresa siempre fue "silenciarlos y desacreditarlos", haciendo ver que el problema no eran las condiciones laborales, "sino el hecho de que decidieran hacerlas públicas".

"No están pidiendo privilegios, están exigiendo reconocimiento y condiciones dignas acordes a la realidad de una empresa que creció y se consolidó precisamente por el compromiso de su personal", destacan en un comunicado.

Las movilizaciones se celebrarán todos los miércoles a partir de 11 de marzo y se mantendrán hasta que la empresa "abandone su estrategia de desgaste, deje de señalar a las trabajadoras y vuelva a la mesa de negociación con voluntad real de alcanzar soluciones".