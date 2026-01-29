Trabajadores del transporte de viajeros por carretera de A Coruña ven "margen de sobra" para evitar la huelga indefinida

Manifestación convocada por CIG esta mañana en Santiago - EUROPAPRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores del transporte de viajeros por carretera de la provincia de A Coruña, convocados por la CIG, se han manifestado este jueves en Santiago y han señalado que hay "margen de sobra para intentar solucionar el conflicto" y evitar la huelga indefinida.

Así lo ha trasladado el responsable de transportes de la Confederación Intersindical Galega (CIG), Ernesto López, que ha denunciado el "secuestro de la mesa de negociación" perpetrado, a su entender, por el presidente de la empresa de autobuses Monbus, Raúl López.

Pese a no estar presentes las tres centrales sindicales en una movilización que ha superado el centenar de manifestantes, López ha anunciado que UGT, Comisiones Obreras y la propia CIG enviaron esta mañana una solicitud al Consello y al mediador para que convoque "una reunión urgente".

Asimismo, ha indicado que "hay margen de sobra para intentar solucionar el conflicto" antes del lunes, fecha en la que los sindicatos tienen previsto convocar una huelga indefinida en caso de que no se llegue a un acuerdo.

Las negociaciones, a juicio del representante sindicalista, "no existieron" en la mesa negociadora de este lunes porque "hay un empresario empeñado en que la mesa negociadora sea totalmente inoperante", refiriéndose al presidente de Monbus.

"Tenemos noticias de empresas grandes que quieren negociar, pero tienen que 'bailarle el agua' a este señor. Al presidente de la Xunta le da un portazo, a los viajeros los maltrata, el día de huelga les maltrata más y al resto de empresas las tiene debajo de un bota", ha asegurado.

Preguntado por la petición de las empresas de una declaración para asegurar que no iba a haber incidentes tras la reunión del lunes, López dice "no tener constancia de que se pidiera ninguna declaración". A su vez, ha abogado por "no entrar en debates que alejen la atención del conflicto".

En esa misma línea, ha avanzado que la CIG "no va a condenar los piquetes informativos" al entender que dichas solicitudes son "cortinas de humo que lanza Raúl López".

EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS A LOS TRABAJADORES

Aunque UGT no había convocado la manifestación, el representante de la organización sindical Óscar Ramos acudió a la movilización que partió desde la estación de autobuses de Santiago hacia el Parlamento de Galicia al grito de 'Monbus culpable, Xunta responsable' y 'Raúl escucha, estamos en lucha'.

Ramos ha advertido de que "todos los trabajadores de los urbanos están recibiendo expedientes disciplinarios" que él entiende como "una medida de presión más" para dividir al colectivo.

Respecto a las posibles sanciones por parte Xunta y Ayuntamiento por el incumplimiento de los servicios mínimos, ha reconocido que, en caso de darse la huelga indefinida, estarán obligados a cumplir los servicios mínimos si la Xunta lo exige. Pese a ello, ha señalado a los piquetes como forma de "impedir los abusivos servicios mínimos".