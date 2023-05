Trabajadores de Urbaser Santiago convocan huelga indefinida del servicio de limpieza desde el 15 de mayo

Bugallo cree que la fecha elegida no es "fruto de una casualidad", coincidiendo con la Ascensión y, "sobre todo", con la campaña electoral

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Urbaser en Santiago de Compostela ha convocado una huelga indefinida del servicio de limpieza y recogida de basura desde el próximo lunes 15 de mayo para reclamar que se cumpla el convenio y que "se mantengan los derechos" que tenían hasta el momento "desde hace 40 años".

"Queremos recalcar que esto no es una huelga económica, no pedimos una subida salarial. Pedimos que se nos sigan manteniendo los acuerdos que tenemos desde hace 40 años. Ahora nos quieren eliminar todo", ha relatado Alfonso Giadáns, representante de CC.OO.

Por eso, entre sus reclamaciones, el presidente del comité de empresa, Ricardo Méndez, ha denunciado el incumplimiento de las rotaciones, de la conciliación de vida laboral y familiar, así como que no se convocan plazas de conductores.

Otra de las demandas que solicita el comité es la mejora de los vestuarios, ya que el vestuario femenino es "compartido con un almacén". Sobre las instalaciones de la rúa Pitelos, Méndez ha asegurado que es "un vestuario de hace unos 40 años" que ahora es "peligroso", con "riesgo de caída de objetos" y que "se inunda cada vez que llueve".

Además, Ricardo Méndez ha denunciado la eliminación de servicios que, según ha apuntado, llevan 40 años realizando y para los que la empresa "pretende contratar una plantilla equivalente para sábados y domingos" con condiciones "bastante precarias". De este modo, ha continuado, se impide a los trabajadores de Urbaser realizar ese servicio, a través del cual "se conseguían días libres".

Los representantes de los trabajadores han argumentado que estos y otros motivos son razones suficientes "para dar un golpe en la mesa". "Pedimos igualdad y que se mantenga lo que teníamos", han insistido.

CRÍTICAS AL AYUNTAMIENTO

De no alcanzar un acuerdo, los trabajadores irán a la huelga a partir del 15 de mayo, coincidiendo con la semana de las fiestas de la Ascensión.

Ante esta situación, el comité ha afirmado que nadie del Ayuntamiento de Santiago se ha puesto en contacto con ellos. "No nos escucha, no nos recibe y no hemos tenido ni una sola llamada para interesarse por el problema que tiene el servicio", han señalado.

En este sentido, el presidente del comité ha relatado que el pasado jueves le remitieron un escrito a la concejala Milagros Castro del que por el momento, según ha comentado, todavía no han obtenido respuesta. "El día 15 empieza una huelga y no se puso nerviosa. Ya veis la mediación que pretenden hacer", ha ironizado.

Así, ha calificado de "excusa" los argumentos de que se trata de "un problema entre trabajadores y empresa". "Claro que sí", ha añadido, antes de remarcar que hacen "un servicio público" y que "quien acaba pagando es la ciudadanía" de Santiago.

Este mismo martes por la tarde, el comité de empresa mantendrá una reunión con los partidos de la oposición, mientras que con el gobierno local "la última comunicación fue a final del año pasado".

BUGALLO PIDE "RESPONSABILIDAD"

Ante esta convocatoria, el alcalde de la capital gallega, Xosé Sánchez Bugallo, ha reconocido que esta huelga les genera "preocupación" porque además "es probable que no sea la única".

Con todo, ha señalado que las fechas elegidas "no son fruto de una casualidad", puesto que "se busca la coincidencia" con la fiestas de la Ascensión y, "sobre todo", con la campaña electoral.

"El año pasado estábamos en el proceso de negociación del convenio, y no hubo huelga y también había fiestas de la Ascensión. Este año, con el convenio firmado, se convoca huelga coincidiendo con la campaña electoral", ha expuesto el regidor.

Así, ha asegurado que el Ayuntamiento "tiene que respetar el contrato" con la empresa, por lo que en los acuerdos "extraconvenio" es "muy difícil entrar". "Si hay cláusulas del convenio que no se cumplen, algo tendremos que decir. Lo que esté fuera del convenio es un tema más complejo", ha resumido.

Por eso, ha pedido "responsabilidad" a los trabajadores. Asegura que quiere conocer "cuál es la naturaleza" de los problemas que denuncian y, "si hay algo que está vinculado al cumplimiento del pliego de condiciones", el consistorio municipal "requerirá a la empresa para que eso se cumpla".

En esta línea, también les ha solicitado que "sean prudentes" porque, ha continuado, "la ciudadanía es la sufridora, no la empresa". Además, ha reiterado que si esta huelga "tiene un componente político", a los ciudadanos tampoco cree que "les agrade pensar que se intenta condicionar su posición por otro tipo de razones o de intereses".