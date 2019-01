Trabajadores de Vulcano se encierran en la dirección del astillero vigués para "exigir" que les paguen sus salarios

Publicado 24/01/2019 11:57:26 CET

VIGO, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del astillero Vulcano de Vigo se han encerrado este jueves en el área de dirección de la empresa para "exigir" que se les paguen sus salarios tras cinco meses sin cobrar, según ha informado el comité de empresa.

El conselleiro de Economía, Francisco Conde, se había comprometido a intentar "forzar" una reunión con todos los agentes implicados en el astillero para que pudiera terminarse la construcción del barco que está parado en las instalaciones de Vigo. El plazo para este encuentro, según se había trasladado a los trabajadores, ha finalizado este jueves.

El presidente del comité de empresa de Vulcano, Nicolás Sangabriel, ha manifestado a Europa Press que los trabajadores han "cumplido" su palabra y "no han roto un plato". "Confiamos en la Xunta y en el astillero pero ya no podemos más", ha enfatizado.

"Para bien o para mal, no podemos soportar más. Queremos acabar el barco pero los trabajadores y las empresas auxiliares tenemos una urgencia que el banco no quiere ver, que es comer", ha aseverado Sangabriel.

El representante de los empleados del astillero ha asegurado a Europa Press que "desconocen" las condiciones del acuerdo firmado entre el Banco Santander y el armador para terminar el barco y ha sostenido que no se ha contado ni con el astillero ni con las empresas auxiliares implicadas en la construcción del barco para este pacto.

"No hemos tenido la oportunidad de aceptar ni de rechazar el acuerdo. Pueden estar acordando una fecha de entrega pero si no cuentan con nosotros no la van a poder cumplir", ha sostenido.

Sangabriel ha manifestado que se mantendrán encerrados en la dirección de Vulcano hasta que no reciban una comunicación de la empresa para que les ingresen sus salarios, adeudados desde hace cinco meses.

Mientras, los trabajadores han avisado a los directivos de que no les permitirán el acceso al astillero. "Si nadie se mueve mañana cerramos la empresa y no podrán entrar", ha afirmado Sangabriel.